Adiós a los móviles de ahora: Mark Zuckerberg tiene el invento que lo va a cambiar todo

La búsqueda constante de innovación en el ser humano impulsa la industria tecnológica a desarrollar un sucesor para los smartphones, que ya se han convertido en una extensión de nosotros mismos. Aunque estos dispositivos pueden durar varios años, muchos usuarios, especialmente los fanáticos de marcas como Apple, optan por actualizarlos anualmente. Este fenómeno ha convertido al sector de los móviles en uno de los más rentables del mercado. A pesar de los intentos de introducir nuevos dispositivos, como el AI Pin y el Rabbit R1 con Inteligencia Artificial (IA), todo apunta a que en un futuro no muy lejano los móviles serán sustituidos por gafas inteligentes, según . Mark Zuckerberg, CEO de Meta.

El conocido empresario predice que estas gafas se convertirán en la próxima plataforma importante, reemplazando gradualmente a los teléfonos para el año 2030. Según él, este cambio será un proceso gradual, similar a cómo los dispositivos móviles han desplazado a los ordenadores sin eliminarlos por completo. Zuckerberg sugiere que al principio las gafas se utilizarán para tareas específicas, pero con el tiempo se integrarán en nuestras rutinas diarias, permitiendo a los usuarios disfrutar de la comodidad que ofrecen. Con empresas como Apple y Meta liderando el camino en este ámbito, el futuro de la tecnología podría revolucionar el mundo.

Mark Zuckerberg siempre está a la vanguardia de las innovaciones tecnológicas y su opinión tiene un peso significativo en el mundo empresarial. Recientemente, ha compartido su visión sobre el dispositivo que podría reemplazar a los teléfonos inteligentes en un futuro cercano. Desde la llegada de los primeros relojes inteligentes en 2012, se ha intentado desbancar a los smartphones, pero a pesar de resultar muy útiles, estos relojes han permanecido como meros complementos.

Ahora, Zuckerberg ha puesto su atención en las gafas inteligentes, particularmente en las Ray-Ban Stories, un dispositivo que ha lanzado Meta en colaboración con la reconocida marca de gafas. Estas gafas cuentan con una cámara de cinco megapíxeles, tres micrófonos y altavoces, permitiendo a los usuarios grabar, escuchar música y responder llamadas de manera discreta y elegante. La última versión, las Ray-Ban Meta smart glasses, ha mejorado estas funcionalidades, aumentando la capacidad de memoria y optimizando la calidad del audio y la imagen.

El CEO de Meta predice que, para el año 2030, estas gafas inteligentes «reemplazarán gradualmente» a los smartphones, similar a cómo los teléfonos móviles han ido superando a los ordenadores personales en uso diario sin que estos últimas desaparezcan del todo. Zuckerberg argumenta que, así como hoy en día es habitual utilizar el teléfono mientras estamos frente a un ordenador, en el futuro las gafas se volverán el dispositivo principal para diversas tareas, haciendo que el smartphone permanezca más tiempo en el bolsillo.

Este avance en la tecnología de las gafas inteligentes plantea un cambio significativo en la forma en que interactuamos con el mundo digital. Zuckerberg está convencido de que su evolución hará que los usuarios opten por la comodidad de las gafas, integrando funciones que antes estaban reservadas para los móviles en un único dispositivo que se adapte a su estilo de vida. Con el potencial de las Ray-Ban Stories, el fin de la era de los móviles podría estar más cerca de lo que imaginamos, tal y como adelanta Mark Zuckerberg.

🚨 Meta CEO Mark Zuckerberg predicts smart glasses will replace phones by 2030

» Smart glasses are going to become the next major computing platform.

They will gradually replace phones by 2030, much like mobile devices surpassed computers without fully replacing them » pic.twitter.com/81qrSndgCP

— Haider. (@slow_developer) September 29, 2024