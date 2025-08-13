Ni vinagre ni bicarbonato: todo el mundo está metiendo medio limón en la lavadora por este motivo

Seguro que en más de una ocasión, ya sea para una bebida o para la receta de un postre, has cortado un limón y la mitad sobrante la has guardado en la nevera. De hecho, incluso muchas personas suelen dejar esa mitad con el propósito de hacer que el interior del frigorífico huela bien, pero lo cierto es que este truco no es tan eficaz, ni recomendado, como parece. En cambio, sí que podemos aplicar otro que parece estar poniéndose de moda: usar medio limón dentro de la lavadora.

Los expertos suelen aconsejar que lo mejor para hacer la colada es usar la cantidad justa de detergente, elegir bien el programa, temperatura y centrifugado y como no, en caso de usar un suavizante, nada como elegir uno que sea lo más natural posible. Pero a todo ello se le suma además este truco de usar medio limón colocado dentro de la lavadora. Con ello vamos a conseguir no sólo que la ropa huela mucho mejor sino que ayudaremos a que el ciclo de lavado mejore. Pero cuidado, que debemos saber cómo usar bien este truco si no queremos acabar estropeando la ropa. Toma nota entonces , porque te lo explicamos a continuación.

Cada vez más gente mete medio limón en la lavadora

Cuando se trata de aplicar trucos caseros para limpiar la casa, la nevera o la ropa, podemos recurrir a elementos que siempre se mencionan, como el bicarbonato o el vinagre. También el limón se suele mencionar, pero ¿para la lavadora?.

Cada vez más gente usa medio limón dentro de su lavadora, y aunque el truco tiene su motivo, y lo vemos más adelante, lo primero de todo es mencionar que de alguna manera, este remedio nació con el fin de evitar que ese medio limón se guardara, como siempre, dentro de la nevera ya que muchos expertos advierten que una vez cortado, el limón deja de ser tan inofensivo como parece. El contacto con el aire acelera su deterioro y lo convierte en un posible foco de bacterias si no se conserva bien y eso puede derivar en un problema para nuestra salud.

Por qué no es buena idea guardar medio limón en la nevera

Todos lo hemos hecho pero sin pensar en las consecuencias. Incluso hemos dejado medio limón en la nevera durante semanas, cuando los expertos enfatizan en que esto es algo que nunca se debería hacer si tenemos en cuenta el riesgo que supone. Hemos de saber que en cuanto lo cortamos, la parte jugosa queda expuesta al aire, perdiendo sabor y propiedades mucho más rápido de lo que imaginamos. Además, esa humedad que queda en la superficie se convierte en un lugar perfecto para que crezcan bacterias, incluida la temida salmonela, sobre todo si lo dejamos en un plato sin cubrir o en un recipiente que no cierra bien. Incluso protegido, su frescura dura muy poco: apenas un par de días, quizá cuatro con suerte, antes de que empiece a deteriorarse.

El truco de la lavadora que aprovecha el limón sobrante

Aquí es donde entra en juego el truco que ya aplica todo el mundo debido a que es viran en las redes: en lugar de tirar ese medio limón o dejarlo languidecer en la nevera, colocarlo directamente en el tambor de la lavadora. El ácido cítrico y los aceites esenciales que contiene actúan durante el ciclo de lavado, ayudando a eliminar manchas superficiales y a neutralizar olores persistentes, como el de humedad o sudor. Además, aporta un aroma fresco y natural a las prendas, algo que muchos valoran frente a los perfumes sintéticos de algunos detergentes.

Cómo se utiliza para no estropear la ropa

El procedimiento es sencillo, pero conviene hacerlo bien para que el truco funcione y no deje restos. Lo ideal es colocar la mitad de limón dentro de una bolsa de malla fina o una red para que no se deshaga la pulpa y se disperse por el tambor. Se introduce junto a la ropa y se inicia un lavado normal. Algunos usuarios van un paso más allá y lo combinan con bicarbonato y un poco de vinagre para limpiar también el interior de la lavadora, eliminando restos de detergente, moho y hongos que se acumulan en las gomas y zonas ocultas.

Beneficios de este truco para la lavadora

Este método no solo mejora el olor y el aspecto de la ropa. El ácido cítrico del limón tiene un ligero efecto blanqueador y desinfectante que ayuda a mantener la lavadora en buen estado. Al usarse de forma ocasional, contribuye a prolongar la vida útil del electrodoméstico y a evitar malos olores, sin los riesgos que pueden tener productos químicos más agresivos. Eso sí, no sustituye al mantenimiento habitual, pero sí es un complemento natural y económico que puede marcar la diferencia.