La Premier reparte casi el triple de dinero a sus clubes en derechos audiovisuales que la Liga de Tebas

La Liga publicó este lunes el reparto de los ingresos audiovisuales entre los equipos de su competición en la temporada 2024/25. El total a distribuir entre los 20 clubes de Primera División fue de 1.292 millones de euros, con el Real Madrid como líder de la tabla con 157,92 millones. Unas cifras muy pobres en comparación al dinero que repartió la Premier League en este mismo concepto. Los equipos de la competición británica se embolsaron 3.248 millones de euros en derechos televisivos por la campaña 2024/25.

El que más ingresó fue el campeón, un Liverpool que recibió 200 millones de euros como campeón de la Premier, superando ampliamente las cifras de Real Madrid y FC Barcelona (156,45). La verdadera brecha, sin embargo, se encuentra en el resto de equipos de la competición. El Southampton, que finalizó colista tanto en la tabla clasificatoria como en ingresos televisivos, se embolsó 125 millones de euros de esta partida. Un monto con el que supera a todos los equipos de la Liga salvo los dos grandes. El conjunto inglés triplica los 39,93 millones de euros del CD Leganés, el que menos recibió en la Liga.

La Premier League divide sus ingresos por derechos televisivos entre el mercado nacional e internacional. Lejos de sus fronteras recibió 1.607,4 millones de euros, superando los 1.460,2 que ingresó en su territorio. A estas cantidades hay que añadir otros 181 millones que la competición reparte de entre sus ingresos por patrocinios a los 20 clubes que la conforman. El reparto del 46,8% de estos 3.248 millones de euros se realiza a partes iguales -en la Liga es el 50%-, el 26,6% depende de los resultados deportivos y el otro 26,6% restante se divide en función del número de partidos televisados de cada equipo.

La Premier aplasta a la Liga en el plano económico y deportivo

Estos datos evidencian la insalvable diferencia que existe entre la Liga de Javier Tebas y la Premier League en el plano económico… que también se ha trasladado al rendimiento deportivo. La distancia entre ambas competiciones se ha podido apreciar en los duelos directos de la presente fase de liga de la Champions League. Los diez enfrentamientos entre equipos ingleses y españoles ha arrojado un parcial de nueve victorias y una derrota a favor de la Premier League, con goleadas como las recibidas por el FC Barcelona (3-0 ante el Chelsea) y Atlético de Madrid (4-0 frente al Arsenal) en Londres.

El trasvase de talento de la Liga a la Premier ha sido una constante en las últimas temporadas. Sólo el verano pasado, jugadores como Mosquera, Zubimendi y Yéremy Pino abandonaron la competición española rumbo a las islas británicas. Mientras los equipos de la Liga de Javier Tebas sufren para inscribir jugadores cada verano, la Premier sigue incorporando talento a golpe de talonario. Únicamente el Real Madrid, con dos finales ganadas al Liverpool y eliminando en tres ocasiones al Manchester City, ha conseguido aplazar el dominio de los equipos ingleses en la Champions League.