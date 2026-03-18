‘Ex. La vida después’ confirma a sus invitados para hoy, miércoles 18 de marzo

Ana Milán dio la sorpresa al regresar a Mediaset España con un proyecto verdaderamente impresionante. ¿A qué nos referimos, exactamente? La actriz, por primera vez en su carrera, se pone al frente de un programa de entrevistas que lleva por título Ex. La vida después. Se trata de un sorprendente formato que explora cómo diversas experiencias han marcado un antes y un después en la vida de sus invitados y, sobre todo, cómo se han afrontado a ese tipo de retos personales y profesionales. Este miércoles 18 de marzo, a partir de las 23:00 h (una hora menos en el archipiélago canario), podremos disfrutar de la primera entrega de Ex. La vida después, que contará con dos invitadas de lujo. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Rosalía y Tamara Falcó. Las dos conversarán con la presentadora, entre otras cuestiones, sobre su descubrimiento de la fe y cómo esa experiencia ha marcado, para siempre, sus vidas.

En esta primera entrega de Ex. La vida después, tanto la artista como la marquesa de Griñón compartirán con Ana Milán diversas experiencias personales que tienen estrecha vinculación con la espiritualidad. Un claro ejemplo lo encontramos en Rosalía, que reconocerá que, hace apenas cinco años, comenzó a rezar. Además, ha querido reflexionar sobre el proceso creativo, la familia e, incluso, la soledad que en numerosas ocasiones acompaña al éxito. La hija de Isabel Preysler, por su parte, comparte detalles de ese «milagro» que le llevó a perdonar a Íñigo Onieva, su ahora marido, cuando su relación estaba completamente rota como consecuencia de una infidelidad.

¿Dónde se graban las entrevistas de ‘Ex. La vida después’?

Es importante destacar que ese concepto de «ex» que existe en el nombre del programa se extiende, a su vez, en las localizaciones escogidas para las entrevistas. Y es que se trata de lugares peculiares y, sobre todo, cargados de historia, que tuvieron una función concreta y, ahora, buscan nuevas utilidades.

Es por eso que el encuentro con Rosalía se graba en una nave situada en el Cerro del Tío Pío, uno de los lugares que se vinculan con el origen del flamenco en Madrid. En cuanto a la charla con Tamara Falcó, se realiza en la casa de Isabel Preysler en Puerta del Hierro. Dos escenarios verdaderamente sorprendentes, a la par que espectaculares.

¿Qué invitados veremos en próximas entregas?

A lo largo de esta primera temporada del nuevo programa de Ana Milán, seremos testigos de cómo famosos de la talla de Juan José Ballesta, Juan y Medio y la artista Jeannette reflexionarán sobre la vida tras haber sido niños prodigios. En cuanto a Montoya, Jorge Berrocal, Carlos Maldonado, Susana Bicho y Naiara se sincerarán sobre cómo les ha cambiado la vida tras haber participado en un exitoso reality.

Por si fuera poco, Blas Cantó, Toñi Moreno, Jaime de los Santos y Ada Colau explicarán su experiencia tras haber dado a conocer su sexualidad. Pero no todo queda ahí, puesto que, en una de las entregas de Ex. La vida después, también veremos cómo Rafa Sánchez de La Unión, Pablo Ojeda, Andrea Levi y David Seijas se pronuncian sobre la vida tras las adicciones. Además, también habrá un programa dedicado a «la vida después de la polémica», con Andy (ex Andy y Lucas), la influencer Roro y Pedro Ruiz como protagonistas.