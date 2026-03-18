Quién es Mackenyu: su edad, su pareja y de dónde es Zoro de ‘One Piece’

Netflix ha traído de vuelta uno de sus formatos más exitosos. Tras casi tres años de larga espera, el Live Action de One Piece ha vuelto al catálogo de la plataforma de streaming y lo ha hecho para presentar su segunda temporada. Nuevos episodios que no han dejado indiferente a nadie y donde se ha podido ver cómo Luffy y sus compañeros de tripulación dejan atrás los mares del East Blue para adentrarse en la Grand Line. Es evidente que la elección de los actores protagonistas ha sido tan buena que poco ha tardado el público en viralizar a los actores. De hecho, a las pruebas nos remitimos; Mackenyu, que da vida a Roronoa Zoro en la ficción, se ha convertido en uno de los grandes favoritos.

Como bien saben los fans de One Piece, Roronoa Zoro se presenta en la trama como un joven que sueña con convertirse en el mejor espadachín del mundo. No es el chico más sentimental ni expresivo del mundo, pero es un gran defensor de sus amigos. A lo largo de su vida, ha tenido que vivir situaciones bastante complicadas. Sin embargo, él ha logrado salir adelante a pesar de los momentos de oscuridad. Una serie de características que el actor Mackenyu ha sabido adaptar a la perfección. Pero, ¿quién es el artista que se oculta tras este personaje? ¡Así se presenta!

Su carrera profesional

Nacido el 16 de noviembre de 1996 en Los Ángeles, California, Mackenyu Maeda es un actor japonés-estadounidense que se ha hecho conocido por sus trabajos en el mundo de la interpretación. Una pasión por la actuación que podría decirse que la lleva en la sangre, pues es hijo del actor y artista marcial Sonny Chiba. Y es que su padre fue uno de los primeros actores del cine de artes marciales en alcanzar fama.

Con el objetivo de hacerse su hueco en la industria interpretativa, asistió a la Beverly Hills High School. Poco a poco, el artista se fue presentando a diversos castings de proyectos audiovisuales. Fue así como comenzó a labrar su propia carrera profesional. De hecho, en su currículum figuran títulos de series como To Give a Dream, Hatsumori Bemars, Fugitive Boys, Todome no Kiss y Doki no Sakura, entre otros.

Asimismo, ha formado parte del elenco de numerosos largometrajes, ha realizado musicales y ha sido el rostro de anuncios publicitarios. Una carrera profesional bastante extensa, a pesar de su juventud. Pues, el artista ha forjado su trabajo, mayoritariamente, con proyectos japoneses. Su fichaje para One Piece, ficción de Netflix, está suponiendo un gran impacto en su carrera. Pues, no solo ha aumentado su popularidad en el medio, su caché como actor también lo ha hecho.

Su lado más personal

En redes sociales, Mackenyu intenta mantener un perfil cercano con su público. Con casi 6 millones de seguidores en Instagram, el actor acostumbra a compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales. Se sabe que habla con fluidez inglés y japonés. Además, se dice que reside en Tokio.

A nivel sentimental, el actor siempre ha intentado mantener su vida privada lo más alejada posible del foco mediático, pero se ha informado que se casó en el 2023 con una chica ajena al mundo del entretenimiento y juntos dieron la bienvenida al mundo a su primer hijo.