Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 21 de mayo, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 420 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Petra ha empezado a tener serias dudas sobre lo que deben hacer realmente con el hijo de Adriana. En palacio, mientras tanto, Enriqueta ha conseguido dejar completamente sin palabras tanto a Leonor como a Rosalía, al haber sido pilladas en una actitud de lo más comprometida con la pequeña María.

Como no podía ser de otra manera, Enriqueta se ha quedado tan descolocada que le han surgido muchísimas dudas al respecto. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo don Hernando aprovecha la ocasión que se le ha presentado para informar a José Luis de que un gran secreto ha salido a la luz. Por lo tanto, este podría ser, sin lugar a dudas, el final de los Gálvez de Aguirre. En muchísimos aspectos.

¿Qué sucede en el capítulo 421 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, viernes 22 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ver cómo Rosalía no ha dudado un solo segundo en aprovechar una salida que ha tenido que hacer Rafael para poder estar junto a su hija. Dámaso, por su parte, no duda en hacer saber a las parteras que ha habido un cambio de planes con el bebé.

Lejos de que todo quede ahí, Braulio se arma de valor a la hora de dar un toque de atención a su madre por su pasividad. Enriqueta, por su parte, se muestra profundamente decidida a la hora de plantarse ante José Luis. ¿Qué consecuencias va a traer ese desafío? Lo que es un hecho es que su gesto marcará un antes y un después, en muchos sentidos. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.