El PSOE exige a Prohens medidas para contener los precios cuando Pedro Sánchez no ha anunciado ninguna

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aplazado hasta el próximo viernes la adopción de medidas que ayuden a los españoles a afrontar la escalada de precios de energía y combustibles, disparados como consecuencia de la guerra en Oriente Medio. Sin embargo, el PSOE de Baleares reclama al Govern de Marga Prohens que ponga ya sobre la mesa sus propias medidas.

A los socialistas de Baleares parece importarles poco que las administraciones se coordinen para adoptar medidas que ayuden a los ciudadanos a mitigar los efectos del encarecimiento de todos los servicios energéticos -luz, gas, gasolina- como consecuencia del conflicto en Oriente Medio.

Sin que Pedro Sánchez haya anunciado una sola medida a día de hoy, el PSOE balear se ha lanzado a exigirlas al Govern de Marga Prohens.

El portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista, el menorquín Marc Pons, ha arremetido de nuevo este miércoles contra el viaje oficial de Marga Prohens a la República Dominicana «cuando aquí la situación es cada vez más convulsa y no se toman medidas para hacer frente a la escalada de precios por la guerra en Oriente Medio».

El vicepresidente económico del Govern, que ejerce como presidente en ausencia de Prohens, Antoni Costa, es quien se está reuniendo con todos los sectores estratégicos de la economía balear. Reuniones para redactar un paquete de medidas para los sectores afectados.

En todo caso, Antoni Costa lleva toda la semana dejando claro que «lo necesario es coordinarse con el Gobierno Central y que las medidas de Baleares vengan a complementar las que se tomen en la Moncloa».

Por tanto, los socialistas de Baleares aprietan al Govern de Prohens para que tome unas medidas que no puede tomar mientras Pedro Sánchez no ha tomado ninguna.