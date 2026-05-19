Indag «Sánchez, una preguntita: ¿conocías de algo a Zapatero o era un personaje desconocido y anecdótico para ti?»
El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, ha reaccionado este martes al auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que imputa al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero cuatro delitos —tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal— con una contundente valoración: «Este auto demuestra, más allá de las precisiones técnicas, que estamos gobernados por una banda de gángsters».
Inda ha subrayado que la resolución judicial, «prolija y muy bien fundamentada», sitúa a Zapatero como «el capo de esa organización criminal», y ha señalado que en cualquier país medianamente serio una imputación de esta gravedad «debería conllevar la inmediata convocatoria de elecciones generales».
El periodista también ha reclamado a la oposición que se plantee «seriamente» la presentación de una moción de censura, y ha recordado que «por muchísimo menos se llevaron por delante, con malas artes, a Mariano Rajoy».
Sin embargo, Inda ha reservado su pregunta más directa para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «La gran duda que tenemos todos los españoles», ha dicho, «es si ahora vas a decirnos que Zapatero era un desconocido para ti en lo personal, como dijiste de José Luis Ábalos, o un personaje meramente anecdótico, como Koldo García». Y ha concluido con una interpelación directa al jefe del Ejecutivo: «¿Zapatero era para ti alguien desconocido, alguien anecdótico? Acláranoslo, por favor».