La UDEF concluye el registro de la empresa de las hijas de Zapatero tras seis horas de inspección

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han finalizado el registro en la oficina de la empresa de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno, imputado este martes por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. OKDIARIO ha podido grabar la salida de los oficiales con cajas, seis horas después del inicio del registro en la sede de Whathefav SL.

El juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, ha citado como imputado a Rodríguez Zapatero, el próximo 2 de junio, por un caso de blanqueo de capitales en el marco del denominado caso Plus Ultra. Los agentes de la Policía Nacional han puesto en marcha a primera hora del martes una operación que incluye registros en empresas relacionadas con la trama. Entre ellas se encuentra Whathefav SL, empresa cuyas administradoras y socias son sus hijas, Alba y Laura Rodríguez.

Zapatero, además del presunto delito de blanqueo de capitales, se enfrenta a otros delitos conexos que han ido emergiendo según avanzaban las investigaciones. Estas apuntan al cobro de comisiones ilegales y al lavado de esos fondos a través de personas y sociedades mercantiles de su entorno.

El juez ha acreditado que tanto Zapatero como su entorno más inmediato, en el que se incluye a sus hijas, habrían recibido casi dos millones de euros, a cambio de ejercer influencias para que la aerolínea Plus Ultra obtuviera un rescate público de 53 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de la SEPI.

El magistrado ha levantado este martes el secreto de las actuaciones del caso y ha autorizado el registro de la oficina del ex presidente y de otras tres empresas vinculadas a la investigación. Según el auto, al que ha tenido acceso OKDIARIO, la sociedad Análisis Relevante habría remitido 490.780 euros directamente a Zapatero y otros 239.755 euros a Whathefav SL, empresa cuyas administradoras y socias son Alba y Laura Rodríguez, hijas de Zapatero.