Así es Silvia Intxaurrondo: su edad, su pareja, su sueldo y todo sobre su vida

Silvia Intxaurrondo, presentadora y directora del programa La Hora de la 1 en TVE, es uno de los rostros más representativos de la televisión pública a manos de Pedro Sánchez. La periodista tiene una dilatada carrera y en distintos medios de comunicación hasta llegar al programa de las mañanas de la cadena principal de TVE. Te contamos todo sobre Silvia Intxaurrondo: su edad, quién es su pareja, cuánto dinero cobra (tema que ha sido bastante polémico) y qué es lo que ha estudiado.

Cuántos años tiene Silvia Intxaurrondo y de dónde es

Silvia Intxaurrondo tiene 46 años. Nació el 24 de octubre de 1979 en Baracaldo y pasó su infancia en Santurce. De pequeña quería ser pediatra, pero al final decidió dedicarse al periodismo tras ver reportajes de guerra a los 14 años.

Quién es la pareja de Silvia Intxaurrondo

Intxaurrondo está casada con el activista Farouk Jhinaoui, al cual conoció en la universidad ,mientras que cursaba Filología y Estudios Árabes, y con quien fundó la consultoría de comunicación Sukun Comunicación, especializada en la formación de portavoces. Ambos son padres de dos hijos y viven en el barrio de Ciudad Lineal en Madrid.

Jhinaoui Farouk, el marido de la presentadora, es un tunecino que se formó en Filología Árabe por la Universidad Autónoma y quien tiene un máster en Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos.

Cuánto cobra Silvia Intxaurrondo

En octubre de 2025 saltó la noticia de que, tras una denuncia y una posterior investigación de la Inspección de Trabajo, la cúpula de RTVE decidió dar de alta directamente en la Seguridad Social a la periodista, e iniciar una negociación con ella para dejar de pagarle a su sociedad, Sukun Comunicación, y rebajarle el sueldo de hasta 260.000 euros que había estado cobrando en los dos años anteriores.

El resultado de esa negociación fue que RTVE rebajó el sueldo anual a Silvia Intxaurrondo en más de 100.000 euros, que ella tuvo que aceptar. Su sueldo anual es, actualmente, de unos 130.000 euros, según fuentes sindicales de la cadena pública.

Qué ha estudiado Silvia Intxaurrondo

Se licenció en Periodismo en la Universidad de Navarra (1997-2001) y en Filología Árabe por la Universidad Autónoma de Madrid (2008-2011), obtuvo un máster en Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos en la Universidad Autónoma de Madrid (2011-2012), especializada en información internacional.

Comenzó su carrera profesional realizando prácticas en la Cadena SER, donde trabajó en el programa matinal Hoy por hoy de la Cadena SER presentado por Iñaki Gabilondo, donde estuvo cuatro años.