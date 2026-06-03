La gran espantada de Vivian Wilson, la hija trans de Elon Musk, cuando escucha hablar de su padre

Vivian Jenna Wilson, la hija trans más mediática de Elon Musk, se dio un baño de masas el pasado martes 2 de junio en Ibiza. La modelo aterrizó en las Pitiusas con una actitud cuando menos desconcertante ante la prensa, ya que respondió de forma escueta y distante a las preguntas de los medios. Ni siquiera hizo el esfuerzo de expresarse en español, un gesto que sí tuvieron otras influencers y celebridades internacionales que acudieron al mismo evento. COOL, que pudo hablar con la joven, fue testigo del momento en el que decidió poner fin a la conversación y marcharse.

La desconcertante actitud de la hija de Elon Musk

La relación entre Elon Musk y su hija Vivian Jenna Wilson es prácticamente inexistente. La joven, fruto del matrimonio del empresario con la escritora Justine Wilson, decidió romper todo vínculo con su padre después de que este no aceptara su transición de género. En 2020 hizo pública su identidad como mujer trans y, dos años después, al alcanzar la mayoría de edad, solicitó legalmente el cambio de nombre y apellido para desvincularse públicamente de Musk.

El conflicto familiar se originó precisamente a raíz de esa transición. Vivian, que anteriormente se llamaba Xavier Alexander Musk, inició el proceso para cambiar de género y comenzar una nueva etapa en su vida, una decisión que su padre nunca terminó de respaldar públicamente. De hecho, el magnate llegó a afirmar que había perdido a su hija por culpa del llamado «virus woke».

Unas declaraciones a las que Vivian no tardó en responder. En una de sus primeras entrevistas, la modelo aseguró que Musk había sido una figura ausente durante gran parte de su infancia y llegó a definirlo públicamente como una persona «narcisista», «fría» y «patética». Además, a través de sus redes sociales, también ha lanzado duras críticas contra el empresario.

«Mi sexo asignado al nacer fue una mercancía que se compró y se pagó. Así que, cuando era un niño femenino y luego resulté ser transgénero, estaba yendo en contra de ese producto. Esa expectativa de masculinidad contra la que tuve que rebelarme toda mi vida fue una transacción monetaria. Mi sexo asignado al nacer fue algo que se pagó. Cómo demonios es esto legal?», escribió en Threads.

Sin embargo, parece que Vivian ha cambiado de estrategia. Si hace unos años no dudaba en responder públicamente a los comentarios de su padre, ahora prefiere guardar silencio. Así quedó demostrado durante el evento de Desigual celebrado en Ibiza. Cuando un reportero le preguntó por Elon Musk, la modelo evitó responder y optó por dar media vuelta, dejando a los periodistas sin declaraciones sobre un asunto que continúa despertando un enorme interés mediático.