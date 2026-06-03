Quién es Walls, el cantante al que la princesa Leonor le ha pedido una ‘foto fan’

Este miércoles, 3 de junio, la princesa Leonor ha recibido la Medalla de Oro de la Región de Murcia, considerada la máxima distinción que otorga la Comunidad Autónoma. El acto ha tenido lugar en el Palacio de San Esteban, enclave hasta donde se han desplazado numerosas personalidades de distintos ámbitos, entre los que ha destacado el cantante Walls, conocido por ser autor de canciones populares entre los jóvenes como Haz lo que quieras conmigo o Si me muero. Unos temas que, según lo ocurrido, todo parece indicar que la heredera al trono se sabe a la perfección.

Y es que, aprovechando su coincidencia, y tal y como ha explicado la revista del saludo, Leonor no ha querido dejar pasar la oportunidad de pedirle una foto al artista, dejando a un lado su habitual discreción y protagonizando un momento fan inesperado que, como no podía ser de otra manera, ha situado en el centro de todas las miradas todo lo que se sabe sobre este intérprete.

Eso no lo veía venir. Leonor, fan de Walls 😁🤟 pic.twitter.com/KDeZEdZLFt — Nerea (@nerea_olitz) June 3, 2026

¿Quién es Walls?

Su nombre completo es Ginés Paredes Giménez y nació en Murcia el 10 de septiembre del 2000. A los 14 años comenzó a cantar freestyler gracias a un amigo suyo que le enseñó este estilo musical y, desde entonces, no ha soltado el micrófono. Se dio a conocer en las míticas batallas de gallos, pero pronto comenzó su carrera individual, —utilizando la traducción al inglés de su primer apellido como nombre artístico— con la cual lanzó varios sencillos hasta que en el año 2022 publicó su primer álbum de estudio, titulado Los niños del parque.

Entre todo su repertorio, los temas Por partes, Vidas cruzadas, Relax, Frime, Cerca, A solas, Anestesiado o Qué bien te quedaba son algunos con los que más éxito ha logrado. Aunque sin duda, su mayor hit es Haz lo que quieras conmigo, una canción que se convirtió en todo un fenómeno viral en TikTok, así como logró posicionarse en el top 30 de Spotify. Por otro lado, en su trayectoria también cuenta con colaboraciones que tampoco han pasado desapercibidas como Alba Reche, Funzo y Baby Loud, Belén Aguilera, Pol Granch o Robledo.

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A día de hoy, su carrera no ha parado de crecer y en plataformas digitales como Spotify reúne más de 1 millón de oyentes mensuales que han sido conquistados por un estilo que combina pop, rock y punk. Además, también ha sido nominado a Los40 Music Awards en la categoría del 40 al 1.

En cuanto a su vida personal se refiere, desde que saltó a la fama, Walls mantiene su vida privada bajo los hilos más herméticos. De hecho, no se tiene ningún tipo de información sobre su vida sentimental, tanto actual como pasada. No obstante, sí que es cierto que a través de las redes sociales comparte, muy de vez en cuando, fragmentos de su día a día o reflexiones musicales que dejan al descubierto pequeños detalles de su faceta más personal.