Entre clases y maniobras: la discoteca donde sale la princesa Leonor en Murcia

Una joven de 20 años lejos del protocolo

La imagen pública de Leonor suele estar asociada a actos oficiales, recepciones de Estado o compromisos institucionales. Sin embargo, su estancia en Murcia ha permitido observar una faceta mucho más cercana de la princesa. Como cualquier estudiante de su edad, la heredera también disfruta de ratos de desconexión cuando las obligaciones académicas lo permiten.

Durante este curso en la Academia General del Aire y del Espacio, instalada en San Javier, Leonor ha compartido el día a día con sus compañeros, participando en la misma formación y sometiéndose a las mismas exigencias que el resto de alumnos. Su presencia en locales de ocio de la zona ha sido descrita siempre como discreta y natural, sin grandes despliegues visibles y procurando mantener la normalidad dentro de las limitaciones que implica su posición institucional.

Bastilla, la discoteca junto a la playa

El establecimiento que ha vuelto a situarse en el centro de la conversación es Bastilla, uno de los locales más conocidos de la costa del Mar Menor. Situado en Lo Pagán, en el municipio de San Pedro del Pinatar, el local se encuentra muy cerca de San Javier, lo que explica que sea frecuentado habitualmente por estudiantes, militares y jóvenes de la zona.

Bastilla se encuentra en la calle Magallanes y abre todos los días del año, con un amplio horario que se extiende desde la mañana hasta la madrugada. El espacio combina una zona lounge con varias salas de baile, una fórmula que le ha permitido consolidarse como uno de los referentes del ocio nocturno en el entorno del Mar Menor. Su ubicación privilegiada, prácticamente a pie de playa, es otro de sus grandes atractivos.

Durante los meses de verano el local multiplica su actividad gracias a la llegada de turistas, aunque mantiene una importante afluencia durante el resto del año gracias a la población local y a la cercanía de la academia militar.

Salidas discretas y máxima seguridad

Las informaciones publicadas sobre las salidas nocturnas de Leonor coinciden en señalar que la princesa nunca acude sola. Su equipo de seguridad la acompaña en todo momento, aunque la estrategia habitual consiste en pasar lo más desapercibidos posible.

Lejos de los esquemas tradicionales de escolta fácilmente identificable, los agentes se integran en el entorno con ropa informal y actúan de manera discreta para no alterar la experiencia de la heredera ni la del resto de clientes. El objetivo es garantizar su protección sin convertir cada salida en un acontecimiento.

Este modelo de seguridad responde a una filosofía que la Casa Real ha intentado aplicar durante la formación militar de Leonor: permitir que la princesa viva experiencias similares a las de cualquier joven de su edad, siempre dentro de unos márgenes controlados.