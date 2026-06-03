Entre clases y maniobras: la discoteca donde sale la princesa Leonor en Murcia
La princesa Leonor está a punto de cerrar una de las etapas más intensas de su formación institucional y militar. Tras casi un año en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, la heredera al trono se ha integrado en la vida cotidiana de Murcia como una alumna más, compartiendo clases, maniobras, entrenamientos y también momentos de ocio con sus compañeros. En los últimos meses, varias informaciones han puesto el foco en algunos de los lugares que frecuenta durante su tiempo libre, entre ellos una conocida discoteca situada a escasos minutos de la academia. Un local frente al mar que se ha convertido en uno de los puntos de encuentro más populares de la zona y que ahora vuelve a captar la atención pública tras conocerse que fue uno de los establecimientos donde se dejó ver la futura reina de España.