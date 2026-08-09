Belén Esteban lanza un dardo a los ‘nepo babies’ al presumir de Andrea Janeiro: «Tú no eres una, otras sí»

Son muchos los hijos de celebrities que, lejos de aprovechar el apellido familiar, deciden mantenerse al margen de la exposición pública. Ese ha sido precisamente el camino que ha elegido Andrea Janeiro. Hija de Belén Esteban y Jesulín de Ubrique, ha crecido viendo de cerca el enorme interés que ha generado durante años la vida de sus padres y, precisamente por ello, siempre ha tenido claro que quería construir su propio camino lejos de los focos. Una decisión que su madre ha respetado y defendido públicamente en numerosas ocasiones. Ahora, Belén ha vuelto a hacerlo con un mensaje que, además, esconde un dardo hacia los conocidos como nepo babies.

La colaboradora de televisión ha recuperado una fotografía de Andrea cuando era pequeña y la ha compartido con sus seguidores. Junto a la imagen, Belén Esteban ha escrito: «Mi niña, lo que más quiero en mi vida, tú no eres una nepo baby, otras sí». Una frase breve, pero con mucho recorrido, en la que deja claro el orgullo que siente por su hija y, al mismo tiempo, abre la puerta a las especulaciones sobre quiénes son esas personas a las que se refiere cuando habla de «otras».

El término nepo baby se utiliza para hablar de los hijos de personas conocidas que pueden beneficiarse de los contactos, la posición o la influencia de sus padres para acceder a determinadas oportunidades profesionales. El concepto se ha popularizado especialmente en el cine, la televisión, la música y la moda, aunque ser hijo de un famoso no implica necesariamente que una carrera dependa de ello.

En el caso de Andrea, la historia es bien diferente. La hija de Belén Esteban y Jesulín de Ubrique decidió hace años mantenerse alejada del foco mediático. Después de crecer bajo una enorme atención pública, optó por estudiar fuera de España y construir su futuro lejos de las cámaras.

Primero se trasladó a Londres y posteriormente puso rumbo a Los Ángeles. Una decisión que su madre ha contado en diferentes ocasiones y que siempre ha defendido desde el máximo respeto a la privacidad de su hija. De hecho, Belén fue muy clara al explicar cuáles eran sus deseos: «Ella no quiere dedicarse a esto. Me ha pedido que no hable más de ella ni de su familia paterna y lo voy a hacer».

Andrea tampoco quiso seguir el camino televisivo de sus padres. Según explicó Belén, su intención estaba relacionada con la radio musical, una profesión vinculada al mundo de la comunicación, pero alejada de la exposición que durante años ha acompañado a su familia.

La colaboradora ha hablado también de lo complicado que fue para ambas asumir la marcha de Andrea al extranjero: «Mi niña salió de casa hace siete años. Primero para estudiar en Londres y luego, en Los Ángeles. Han sido años duros, de muchas despedidas, de muchas lágrimas y viajes en avión, pero ella siempre tuvo claro lo que quería. Gracias a su esfuerzo, dedicación y constancia, ahora está logrando aquello por lo que tanto luchó».

Ahora, una fotografía de Andrea cuando era pequeña ha servido para que Belén vuelva a presumir públicamente de la mujer en la que se ha convertido. Pero, esta vez, el mensaje llevaba una segunda lectura. «Tú no eres una nepo baby, otras sí».

Belén no ha dado nombres ni ha explicado quién está detrás de ese «otras sí». La frase queda, por tanto, abierta a interpretaciones. Lo que sí deja claro es el orgullo que siente por una hija que, desde muy joven, tomó una decisión poco habitual cuando se nace en una familia tan mediática: alejarse de los focos y construir su propio camino.