Del mar a la montaña: estos son los 17 pueblos que te recomendamos visitar este verano

Da igual si organizas la ruta de norte a sur o de este a oeste. Si algo distingue a España en todo el mundo es la riqueza de su turismo rural. Con un centenar de paradas entre sus carreteras secundarias dignas de admiración. Cada comunidad autónoma tiene sus pequeños rincones embriagados por ese aura que parece inmune al paso de los años. Históricos, terrenales, propios… Todos los pueblos tienen algo que los distingue y los hace únicos y, por eso, aquí te queremos proponer un pueblo de cada comunidad autónoma que te recomendamos sea tu lugar de paso si estás cerca de estas ubicaciones. O tu próximo destino a tener en mente si lo que buscas es hacer una escapada diferente.

Alcudia, Islas Baleares

Al norte de Mallorca, Alcudia se levanta como un reflejo de la historia de la isla. Su impresionante casco antiguo amurallado, de origen medieval, convive con playas de arena blanca. Una mezcla que ha hecho que este destino se haya consolidado como uno de los más especiales de la isla. Además, su cercanía a espacios naturales como la bahía de Alcúdia o el Parque Natural de S’Albufera la convierten en una parada ideal para quienes buscan combinar patrimonio, naturaleza y mar.

Patones de Arriba, Madrid

En plena Sierra Norte de Madrid se encuentra un pueblo tan remoto al que únicamente puedes acceder andando. Cuando llegas, las calles empedradas ascienden para dar paso a unas casas elaboradas en piedra tradicional. La vegetación recorre cada rincón al libre albedrío y su entorno ofrece a los visitantes algunos de los senderos más espectaculares de la comunidad autónoma.

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Garachico, Islas Canarias

En la isla de Tenerife, el pueblo de Garachico destaca por dos cosas. La primera, su indudable belleza, y la segunda, su historia. Hace siglos, este lugar fue el centro comercial y económico más importante de la isla. Lo que ocurrió con este pueblo es que en el siglo XVIII gran parte de su superficie fue sepultada por el volcán que encumbra su ladera y por eso la capitalidad económica se trasladó a Santa Cruz de Tenerife. Hoy, conserva el encanto tanto del casco antiguo como del entorno, en la falda del volcán Trevejo y a orillas del Atlántico. De hecho, tal singularidad hizo que fuese declarado Bien de Interés Cultural en 1994.

Ujué, Navarra

La importancia de esta localidad surge de la singularidad de su conservación. Este rincón navarro es uno de los pueblos medievales mejor conservados de la comunidad autónoma. Punto de peregrinación histórico, del entramado urbano destaca la Iglesia-Fortaleza de Santa María de Ujué, un monumento gótico que parece levitar sobre el resto del pueblo, dejando una imagen completamente reconocible de este lugar.

Llerena, Extremadura

En la provincia de Badajoz se encuentra uno de esos pueblos que juntan dos de las cosas más importantes de las ubicaciones de esta comunidad autónoma: patrimonio y arte. Cuna del pintor Juan de Zurbarán, hijo de Francisco de Zurbarán, su casco histórico, la riqueza arquitectónica y monumental y la convivencia de estilos que se desenvuelven por sus calles hacen de este rincón un edén para los apasionados de la arquitectura, cuyo recorrido posee paradas inigualables, como la Plaza Mayor, el Convento de Santa Clara o la Iglesia de Nuestra Señora de la Granada.

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La Fresneda, Aragón

Es complicado quedarse con un solo pueblo de entre todo el entramado histórico y montañoso que los Pirineos esconden en la provincia de Teruel, pero de quedarnos con uno, podríamos elegir La Fresneda sin miedo a errar. Su arquitectura desciende con una ladera para dejar uno de los ejemplos de pueblo medieval mejor conservados de la provincia de Teruel. Emergen entre sus calles lugares históricos como la Casa de la Encomienda, el propio Ayuntamiento o las sedes sacras, como la Iglesia de Santa María la Mayor.

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Bárcena Mayor, Cantabria

Entre el abrevadero, la iglesia levantada en el siglo XVIII y el paseo por la Calleja y la Calle Larga, Bárcena Mayor es uno de esos pueblos del interior de Cantabria donde no te importa renunciar al encanto de la costa. Sus calles preservan la autenticidad de los pueblos montañeses y esta ligazón a la tradición reaparece sobre el plato, en las sedes gastronómicas que se despliegan por el pueblo y que celebran la tradición de esta comunidad autónoma.

Frigiliana, Andalucía

En Málaga se encuentra un pueblo cuya belleza le ha valido el sobrenombre de la perla de la Axarquía. Son sus calles blancas, su herencia morisca y las vistas al Mediterráneo lo que hacen de este lugar algo único. En su interior, el laberinto de calles empedradas te atrapa y lugares como el Castillo de Lízar o la Plaza de las Tres Culturas hacen que este rincón nunca desaparezca de tu mente.

Combarro, Galicia

Este pueblo de Pontevedra cuenta en su línea de costa un hecho poco habitual: 30 hórreos alineados que se extienden por todo el litoral. Destaca lo extraño de este hecho porque normalmente su ubicación suele ser cerca de fincas o huertos, ya que su labor era servir como graneros elevados. Aquí, sin embargo, dejan una de las estampas más singulares y especiales del norte.

Morella, Comunidad Valenciana

Situado en la provincia de Castellón, se encuentra Morella, un pueblo que resalta por su espectacular y particular castillo, situado en una ladera. En su falda, el pueblo conserva en piedra la herencia histórica de este lugar. Aún conserva su muralla y eso hace que cruzar sus muros y recorrer lugares como el acueducto gótico o sus plazas principales equivalen a un viaje en el tiempo.

Getaria, País Vasco

En la provincia de Guipúzcoa se alza Getaria, un discreto pueblo costero cuyo reducido tamaño dista enormemente de las personalidades que han dictado su historia. De aquí era el gran modisto Balenciaga, por eso el museo del artista se encuentra en esta ubicación, y Juan Sebastián Elcano, que hoy da nombre a uno de los templos del rodaballo del pueblo.

Covarrubias, Castilla y León

Covarrubias, un particular y tradicional pueblo de la provincia de Burgos, es una de las huellas mejor conservadas de toda la provincia. En sus calles se encuentran evidencias del paso de diferentes culturas y corrientes arquitectónicas, como las celtíberas, romanas, visigodas, medievales y barrocas. Uno de los puntos de mayor interés es su casco histórico, que alberga, al menos, siete monumentos catalogados de interés cultural.

Cudillero, Asturias

Una de las imágenes más icónicas de Asturias es la de ese pueblo que desciende en la ladera hasta terminar en el puerto. Donde las casitas de colores dibujan un risueño contraste con las verdes laderas. Si lo habías visto antes, deberías saber que se trata de Cudillero, un pueblo tradicional marinero de la comunidad autónoma que se convierte en una de las panorámicas más impresionantes al Cantábrico.

Sitges, Cataluña

Toda la costa catalana es digna de admiración, pero lo de Sitges… es para quedarse y no volver. El ambiente de este pueblo, sus tradiciones, la gastronomía y las 17 playas y calas de arena dorada repartidas a lo largo de su costa hacen que nunca quieras abandonar este lugar. Sobre todo, porque presume de un envidiable tiempo que hace que cualquier momento del año sea bueno para ir.

Cabo de Palos, Murcia

De este lugar, lo más reconocible es su faro, guardián de la costa que alberga una de las mejores reservas marinas de Europa. Además de eso, Cabo de Palos se ha ganado un lugar en el itinerario de viaje de muchos foráneos por su excelente gastronomía, con sabores tradicionales de la región y mucha esencia mediterránea en cada bocado.

Valverde de los Arroyos, Castilla-La Mancha

Catalogado como uno de los pueblos negros de Castilla, este rincón oculto entre las montañas emerge como una amalgama negra, dado el característico color que tiñe los tejados de piedra en esta localidad. Se encuentra en Guadalajara y su aislamiento ha sido su mejor aliado para preservar de forma tan auténtica su carácter.

Briones, La Rioja

Cuna del vino, el paisaje de viñedos, el casco antiguo, la plaza y el entramado de calles, tan complicado como espléndido, de este lugar, hacen de Briones uno de los rincones más especiales de La Rioja. Y eso que dentro de la Toscana riojana es difícil quedarse con un solo pueblo, pero la singularidad y el fácil acceso de este hacen que se haya posicionado en nuestro TOP 1 dentro de esta comunidad autónoma.