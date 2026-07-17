El «págame» de Belén Esteban se hace realidad: Toño Sanchís condenado a dos años de cárcel y un pago de 475.000 €

La guerra entre Belén Esteban y Toño Sanchís acaba de escribir uno de sus capítulos más decisivos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a través de su Sala de lo Civil y Penal, ha ratificado la condena de dos años de prisión impuesta al que fuera representante de algunos de los rostros más conocidos de la televisión española por un delito continuado de apropiación indebida. La resolución considera probado que Sanchís se apropió indebidamente de más de 475.000 euros pertenecientes tanto a Belén Esteban como a la sociedad BEM Imaging S.L., vinculada a la colaboradora televisiva. De esta forma, el tribunal rechaza el recurso presentado por la defensa del ex manager y confirma íntegramente la sentencia que ya había dictado previamente la Audiencia Provincial de Madrid.

Además de la pena de prisión y de la obligación de devolver las cantidades objeto de la condena, la Justicia mantiene la multa de siete meses con una cuota diaria de diez euros, lo que suma un total de 2.100 euros.

La historia entre Belén Esteban y Toño Sanchís fue durante años una de las relaciones profesionales más sólidas y comentadas de la televisión española. Su vínculo comenzó en 2008 y, desde el primer momento, la colaboradora depositó toda su confianza en quien acabaría convirtiéndose en una de las personas más importantes de su entorno profesional y personal.

De hecho, la propia Belén Esteban llegó a definir públicamente a Sanchís como «parte de su familia», e incluso lo consideraba intocable. Durante años, el representante gestionó sus contratos, campañas publicitarias y apariciones televisivas, convirtiéndose además en un personaje habitual del universo mediático que rodeaba a la denominada princesa del pueblo.

Sin embargo, a finales de 2015, aquella relación saltó por los aires. La colaboradora comenzó a detectar irregularidades en sus cuentas y sus sospechas acabaron señalando directamente a su representante. La ruptura profesional fue inmediata y el conflicto acabó trasladándose a los tribunales, iniciando una batalla judicial que durante años ocupó horas de televisión, portadas y titulares.

Fue precisamente en aquella etapa cuando nació uno de los momentos más recordados de la crónica social reciente: el ya histórico «¡pá-ga-me!». Una expresión pronunciada por Belén Esteban que terminó convirtiéndose en meme, en fenómeno viral y en una de las frases más icónicas de la historia de la televisión en España.

La batalla judicial se prolongó durante años y tuvo consecuencias especialmente duras para el entorno del representante. La jurisdicción civil concluyó que la empresa vinculada a Sanchís debía devolver cientos de miles de euros a la televisiva, una decisión que desembocó incluso en la subasta de la vivienda familiar del ex representante para hacer frente a parte de la deuda.

En noviembre de 2025 llegó el primer gran revés judicial, cuando la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Toño Sanchís a dos años de prisión y al pago de la correspondiente indemnización. El ex representante recurrió la decisión, pero la nueva resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid vuelve a respaldar el criterio de la Audiencia y acerca el desenlace definitivo de uno de los enfrentamientos más sonados y mediáticos de la historia reciente del mundo del corazón.

Una guerra que comenzó con una relación de absoluta confianza, que terminó en los tribunales y que, más de una década después, cierra los titulares sobre su batalla judicial.