Las películas que tienes que ver este verano: romances bajo el sol, aventuras inolvidables y estrenos imprescindibles

Agosto tiene algo que transforma nuestra forma de ver cine. Quizá sea el calor, las tardes que se alargan o esa sensación de que el tiempo avanza a otro ritmo. Es el momento perfecto para recuperar películas que nos transportan a playas infinitas, pueblos costeros, romances estivales y aventuras que sólo parecen posibles cuando las obligaciones quedan en pausa. También es la época en la que los grandes estudios reservan algunos de sus estrenos más esperados, conscientes de que el verano sigue siendo sinónimo de salas llenas y espectadores en busca de emoción. Entre novedades de 2026, clásicos imprescindibles y títulos cuya atmósfera huele literalmente a crema solar y arena caliente, esta selección reúne algunas de las mejores películas para acompañar los días y las noches de agosto.

Películas recientes

El verano sigue siendo territorio de superproducciones y este 2026 no ha sido una excepción. Entre los títulos más comentados destaca The Odyssey, la ambiciosa adaptación de la obra de Homero dirigida por Christopher Nolan. Su combinación de aventura, mitología y paisajes espectaculares la convierte en una de esas experiencias pensadas para disfrutarse en pantalla grande.

También ha generado una enorme expectación Spider-Man: Brand New Day, una nueva entrega del universo del superhéroe arácnido que vuelve a mezclar acción, humor y emoción. Es el tipo de película que encaja perfectamente con la tradición de los grandes estrenos veraniegos, esos que se comentan durante semanas y se convierten en tema de conversación en cualquier terraza.

Para quienes prefieren la acción más clásica, Top Gun: Maverick sigue siendo una de las opciones recientes más recomendables para recuperar este verano. Aunque no es un estreno de este año, conserva intacta esa capacidad de ofrecer entretenimiento puro y una dosis de adrenalina difícil de igualar.

Películas ambientadas en verano que capturan la esencia de agosto

Hay películas que podrían ocurrir en cualquier estación y otras que resultan inseparables del verano. Entre estas últimas destaca Call Me by Your Name, una historia que convierte el norte de Italia en un personaje más. Los paseos en bicicleta, las comidas al aire libre, el calor y la intensidad de los primeros amores hacen que cada escena parezca una postal estival.

Algo parecido ocurre con Mamma Mia!. Las aguas cristalinas de las islas griegas, las canciones de ABBA y una trama luminosa han hecho que esta película se convierta en un clásico moderno para quienes buscan una experiencia ligera y optimista.

Más nostálgica es Dirty Dancing, que sigue siendo una de las historias románticas más icónicas del cine. Aunque han pasado décadas desde su estreno, conserva intacta la capacidad de transportar al espectador a unas vacaciones de verano donde todo parece posible.

Clásicos que siempre regresan cuando llega el calor

Cada verano tiene sus rituales y para muchos espectadores volver a ciertos clásicos es uno de ellos. Entre los imprescindibles está Jaws, una película que cambió para siempre la historia del cine comercial. Sus playas, su tensión y su inolvidable banda sonora continúan funcionando con la misma eficacia que hace medio siglo.

También resulta imposible no pensar en verano al hablar de Stand by Me. La película dirigida por Rob Reiner captura como pocas la amistad adolescente y esa sensación de libertad absoluta que acompañaba las vacaciones escolares.

En una línea más luminosa aparece The Talented Mr. Ripley. Aunque su historia está llena de sombras, los escenarios italianos, los barcos y las tardes interminables frente al mar la convierten en una de las películas más evocadoras para ver durante agosto.

Comedias perfectas para una noche de verano

Las altas temperaturas también invitan a buscar películas ligeras y entretenidas. En ese terreno pocas funcionan tan bien como The Parent Trap, una comedia familiar que sigue conquistando a nuevas generaciones gracias a su encanto atemporal.

Otra apuesta segura es Crazy, Stupid, Love, que combina humor, romance y un reparto brillante encabezado por Ryan Gosling y Emma Stone. Su tono ligero la convierte en una opción ideal para una noche de agosto.

Quienes busquen una dosis extra de diversión pueden volver a Little Miss Sunshine, una road movie tan divertida como entrañable que demuestra que los viajes familiares más caóticos suelen ser los más memorables.

Viajar sin moverse del sofá

Una de las mejores cosas del cine es su capacidad para transportarnos. Y pocas películas invitan tanto a viajar como Under the Tuscan Sun. Sus paisajes italianos, sus pueblos de piedra y su ritmo pausado encajan perfectamente con el espíritu relajado de agosto.

Para quienes sueñan con destinos exóticos, The Beach sigue siendo una referencia. La película protagonizada por Leonardo DiCaprio convirtió algunas playas tailandesas en iconos cinematográficos y mantiene intacto su poder de evasión.

Y si el objetivo es disfrutar de una experiencia visual deslumbrante, The Grand Budapest Hotel ofrece un viaje tan imaginario como fascinante, lleno de color, humor y escenarios inolvidables.

Historias que despiertan nostalgia veraniega

Hay películas que no necesariamente transcurren durante unas vacaciones, pero que consiguen despertar recuerdos asociados al verano. Adventureland es una de ellas. Ambientada en un parque de atracciones, captura la incertidumbre y la emoción de esos veranos que marcan el paso hacia la vida adulta.

Lo mismo sucede con Moonrise Kingdom, donde Wes Anderson construye una historia de amor adolescente llena de inocencia y aventura en plena naturaleza.

Y para quienes prefieren el romanticismo clásico, Before Sunrise sigue siendo una elección irresistible. Aunque transcurre en apenas unas horas, posee esa intensidad emocional que recuerda a los encuentros inesperados que muchas veces asociamos con el verano.