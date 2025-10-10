El dineral que todavía le debe Toño Sanchís a Belén Esteban: podría ir a la cárcel

Toño Sanchís fue durante varios años el mánager de famosos más conocido de España, una profesión a la que llegó después de triunfar como miembro de la banda Los Inhumanos. Sanchís consiguió llevar en su cartera a personajes muy conocidos como Olvido Hormigos, pero fue Belén Esteban con la que consiguió sus mejores contratos. La relación parecía imposible de romper, pero en 2015 la colaboradora comenzó a vigilar sus cuentas y descubrió que se quedaba con un 20 % más de lo que estaba contemplado en su contrato, por lo que decidió demandarle. Diez años después este conflicto sigue, ya que Toño todavía no ha saldado su deuda y podría terminar en la cárcel si no lo hace.

Será a partir del lunes 13 de octubre cuando comience el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid, después de que Toño no haya cubierto sus obligaciones. Hay que remontarse hasta el año 2015, cuando la demanda fue admitida a trámite, por lo que el representante debía devolver todo lo obtenido de forma ilícita, ya que se quedaba con más porcentaje del pactado de sus contratos en intervenciones. Hay que explicar que los managers cobran un porcentaje sobre los contratos que sus representados consiguen, por lo que les interesa que sus personajes trabajen y no dejen de aparecer en programas, revistas, publicidad y todo tipo de actos.

Eso es habitual, pero hay que recordar que la peor etapa de Belén Esteban coincidió cuando Toño era su representante. Fue en el año 2012 cuando decidió ponerse en manos de profesionales y acudir a rehabilitación, librándose de sus adicciones. Fue después, cuando comenzó a encauzar su vida, cuando se dio cuenta de que la persona en la que confiaba le estaba engañando.

Tal y como publica el diario ABC, en el escrito de acusación se explica que Belén firmó un contrato (a través de su empresa Producciones BEM S.L.) con la empresa Servicios Lorant, de la que la mujer de Toño era administradora única y dueña al 50 %.

Este contrato era en exclusiva mundial para representar a Belén, un servicio por el que Sanchís y su esposa se llevaban un 20 % el dinero bruto cobrado por los trabajos de ‘La Patrona’ (como ahora le gusta que se la llame). En realidad, la empresa se quedaba con más dinero, pero el engaño era fácil, ya que agencia de representación cobraba directamente esos trabajos (como Sálvame, exclusivas, realities) y después le pasaba ese dinero a su representada, descontando su comisión.

Según pública el citado diario, en el escrito del Ministerio Público se explica que Sanchís se quedó con «un importe total de 362.248,14 euros, más el IVA correspondiente, aplicando una comisión superior a la del 20% estipulada en el contrato», un engaño que Belén tardó en descubrir.

Tras finalizar su contrato con ellos, Esteban hizo los cálculos correspondientes e intentó solucionar este asunto sin llegar a los tribunales, pidiendo que se le abonasen 388.000 euros, algo que nunca pasó, por lo que decidió demandar. Esa demanda fue admitida, por lo que Toño y su mujer Lorena debían pagar, aunque nunca lo hicieron.

La colaboradora hasta ahora sólo ha percibido 49.318,33 euros, que recibió en efectivo, además de adjudicarle la casa de la pareja, un chalet situado en la localidad madrileña de Villanueva del Pardillo, que se hizo famoso por aparecer en Sálvame durante muchas tardes. La propiedad estaba valorada en 375.000 euros, aunque Belén tuvo que hacer frente a los 200.000 euros de hipoteca que quedaban por pagar. Tras una reforma consiguió venderlo, pero las deudas siguen.

Según la Fiscalía, el representante todavía le deben a Esteban 339.549,81 euros, ya que sólo se han abonado 49.318,33 € de los 388.868,14 € que debía al principio de este proceso. Además, la Fiscalía pide más de tres años de prisión, que de ser aceptados, harían que Toño pudiera dar con sus huesos en la cárcel debido a que es una condena superario a dos años (el mínimo para deber entrar en ella si no se tienen antecedentes penales), aunque se trata sólo de una petición, siendo el juez el que deberá decidir qué condena tendrá finalmente.