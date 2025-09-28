Belén Esteban confiesa que echa de menos Mediaset: «No cierro la puerta a nada»

Belén Esteban se ha sincerado. La colaboradora televisiva ha vivido una temporada complicada desde que se canceló Sálvame, programa vespertino que se convirtió en el buque insignia de Mediaset España durante años. Y es que, aunque ha formado parte de diversos proyectos televisivos, siendo uno de ellos para Televisión Española, no logra sentirse en casa. Una sensación que experimentó durante muchos años en Telecinco. De hecho, la que vivió lo mismo fue Lydia Lozano. Pero, a la canaria sí que la han tenido en cuenta en esta nueva temporada televisiva. Un fichaje con el que el grupo de comunicación no ha dejado indiferente a nadie.

Recientemente, Belén Esteban ha acudido como invitada al pódcast de Dogfy Diet, marca de comida natural para perros. Un encuentro muy ameno donde la actual colaboradora de No somos nadie, programa de TEN, se ha sincerado. Y es que, contra todo pronóstico, la madrileña confesó que no tendría reparos en volver a las instalaciones de Mediaset España. «Echo de menos Mediaset», comenzó diciendo. Unas palabras que no quedaron ahí, pues fueron matizadas. Pues, tal y como ella misma ha relatado en diversas ocasiones, no todo fue idílico durante sus años en Sálvame.

«Entrar, ver a las chicas de maquillaje, a las azafatas… O sea, el tú a tú», agregó. Una rutina que echa de menos y que le encantaría volver a experimentar. Ante ello, el presentador del programa le ha preguntado si volvería en el caso de que le hiciesen una oferta. Una cuestión que ha respondido de manera afirmativa.

Respecto a su breve paso por La 1 de Televisión Española, con el programa de La familia de la tele, comentó que eran muy criticados por la audiencia. Pues, algunos señalaban que estaban percibiendo su sueldo gracias al «dinero público». Pero, la realidad era completamente diferente. Belén Esteban ha indicado que sus sueldos eran obtenidos por la productora. Pues, ellos no eran funcionarios.

«Nosotros ni hemos robado a nadie ni hemos matado a nadie ni hemos engañado a nadie», justificó. Asimismo, ha indicado que se alegra del «dinero público que se paga allí a todos los funcionarios». Pues, considera que «hacen un trabajo extraordinario».

Actualmente, la de Paracuellos de Jarama se encuentra trabajando junto algunos de sus míticos compañeros. Kiko Matamoros, María Patiño, Carolina Sobe y Marta Riesco, entre otros, informan a la audiencia de toda la actualidad de la prensa rosa desde TEN. Una nueva aventura que afrontan con humildad, pues el fracaso de RTVE los ha devuelto a la cadena en la que estaban el pasado año.

«Yo no me cierro las puertas a nada, porque si a ti te hacen una oferta y te interesa, ¿por qué no?», comentó respecto a un posible regreso a Mediaset España. ¿Sus declaraciones servirán para forjar una nueva alianza con los altos cargos del grupo de comunicación? Solamente el tiempo lo dirá.