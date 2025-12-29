Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 26 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 323 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. Así pues, han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo Bárbara y Martín toman la firme decisión de escoltar a Matilde y Atanasio hasta su boda secreta. A pesar de todo, ocurre algo que no estaba, ni de lejos, en sus planes: el cura se retrasa. ¿Tomarán este hecho como una señal del destino?

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta serie que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo Victoria no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para colarse en la habitación de Mercedes. Contra todo pronóstico, acaba encontrando justo lo que buscaba. Nos referimos, como no podía ser de otra forma, a los anónimos. ¿Qué es lo que pretende la Duquesa con esta verdad entre manos? ¿Cuál será su próximo movimiento y con qué objetivo?

¿Qué sucede en el capítulo 324 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, lunes 29 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta exitosa ficción diaria van a poder ser testigos de cómo a Francisco le ha empezado a afectar, cada vez más y de forma creciente, la actitud de Martín respecto a su amistad con Pepa. En cuanto a Dámaso, continúa teniendo cada vez más escarceos con ambas duquesas.

Pero no todo queda ahí, puesto que Luisa se convierte en una de las grandes protagonistas de esta entrega. Y todo porque no ha dudado un solo segundo en mostrarse de lo más agradecida con el duque por la ayuda que le ha brindado en el peor momento, cuando creyó que estaba todo perdido.

Después de todo lo vivido en los últimos días, parece que su pesadilla ha llegado a su fin tras haber tenido la ocasión de regresar a la Casa Pequeña. Todo ello sin tan siquiera imaginar la emotiva sorpresa que le espera. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.