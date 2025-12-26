Avance del capítulo de ‘Valle Salvaje’ de hoy: Matilde y Anastasio dan inicio a su boda

No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 24 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 322 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. Así pues, han podido ser testigos de cómo Irene acude al duque.

No lo piensa dos veces y le pregunta qué ocurrirá con su compromiso si don Hernando falleciera. Una cuestión directa cuya respuesta no ve venir. Asimismo, paralelamente, veremos como Pepa visita a Luisa. Un encuentro muy personal donde la primera se queda sin palabras al saber lo que hizo. Pues, descubre que intentó quitarse la vida. Un conjunto de situaciones a las que hay que sumar el hecho de que el duque se asegura de que Alejo cumpla con lo prometido y no lo engañe.

¿Qué sucede en el capítulo 323 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, viernes 26 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española van a poder ser testigos de cómo, después de lo acontecido, se celebrará la ansiada boda. Un encuentro donde, por fin, los protagonistas podrán declararse su amor frente a todos.

Bárbara y Martín escoltan a Matilde y Atanasio hasta el lugar elegido para realizar la ceremonia. Pero, se encuentra con un inconveniente muy importante y por el que no pueden dar inicio al enlace. Y es que, el cura no aparece. Un retraso que los tiene a todos con las emociones a flor de piel. ¿Será una señal para no avanzar en la boda?

Paralelamente, Victoria aprovecha la ausencia para colarse en la habitación de Mercedes. De esta manera, encuentra lo que tanto tiempo lleva buscando: los anónimos. Pero, ¿cuál es su objetivo ahora? La verdad está en sus manos. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.