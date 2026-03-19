Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Andrés hace una sorprendente propuesta a Valentina
Se queda sin palabras
Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 18 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 521 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo Beatriz no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para manipular a Gabriel. Y todo con la firme intención de conseguir que la acepten en la casa cuna de una vez por todas. Por si fuera poco, Gabriel también opta por chantajear a Pablo para tratar de conseguir su objetivo a la mayor brevedad posible.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta impactante historia han tenido la oportunidad de ver cómo una visita de lo más inesperada parece haber alarmado a Salva, mientras que Tasio no puede evitar tener muchísimo miedo por el hecho de que Gabriel le despida. Luz, por su parte, ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para confesar un impactante secreto a Nieves, a la espera de que ella también se muestre completamente sincera en todo momento. Por si fuera poco, Marisol tiene un tenso enfrentamiento con Pablo, mientras que Andrés confiesa a Begoña que, por fin, está soltero.
¿Qué sucede en el capítulo 522 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 19 de marzo?
De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a poder tener la oportunidad de ver cómo Digna toma la decisión de dar una entrevista, mientras que, por otro lado, Gorito se arma de valor para pedir un favor a Salva. A él, por su parte, parece que no le da muy buena espina a Álvaro.
En cuanto a Andrés, es evidente que se ha animado a hacer una inesperada propuesta a Valentina, mientras que Pablo ha optado por aclarar las cosas con Marisol. Parece que ha llegado el momento de hacerlo, después de todo lo que ha ocurrido recientemente. Claudia y Miguel, por su parte, dan el paso de comenzar a forjar una amistad. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
