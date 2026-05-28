La Promesa, con el paso de los años, ha conseguido ganarse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 27 de mayo, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 843 de La Promesa. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Teresa hace una firme petición a Pía. ¿En qué consiste, exactamente? En que recapacite sobre su actitud, puesto que, si la despiden, ¿cómo va a cuidar de Dieguito? Alonso, por su parte, se arma de valor a la hora de explicar a Vera lo que realmente está haciendo su padre. Ella no tarda en comprometerse a decir la verdad, sin importar las consecuencias.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo Samuel hace saber a María Fernández que va a entrevistarse con alguien del pueblo que puede darle información sobre Estefanía y Carlo. Todo ello mientras Pía toma la drástica decisión de escribir una carta para Curro, confesándole toda la verdad sobre el asesinato de Jana. Ciro se indigna por el trato del duque hacia su esposa, mientras que Julieta le pide que haga todo lo que esté en su mano para recuperar el dinero. Martina recrimina a Jacobo que airee su vida privada con Adriano, hasta tal punto que terminan discutiendo. Santos está preocupado por la insistencia de Petra, por lo que hace saber a Ricardo que, si todo sale a la luz, asumirá la responsabilidad.

¿Qué sucede en el capítulo 844 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 28 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Leocadia niega rotundamente que haya besado a Cristóbal, mientras que el Capitán de la Mata decide llamar al mayordomo para preguntarle a él. Como es de esperar, él también lo niega, pero Lorenzo sabe perfectamente lo que vio.

Por si fuera poco, Adriano hace saber a Jacobo y Martina que ya no necesita sus cuidados, mientras que Vera termina enfrentándose al capitán y a Leocadia sin achantarse en absoluto. La señora de Figueroa se ofrende y Lorenzo rabia, mientras que Samuel confiesa a María Fernández que ha descubierto que Estefanía y Carlo eran novios. Como era de esperar, la doncella se desmaya de la impresión.

Candela y Simona reciben una carta de la madre de Vera pidiendo que la protejan de su padre, mientras que Ciro insiste a Manuel para que le pague todo el dinero que perdió en la inversión. El Capitán de la Mata amenaza a Leocadia: o mete cizaña con don Lisandro o contará a todos lo que vio. Santos, finalmente, confiesa a Petra que él mató a su madre. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.