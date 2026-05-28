No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 27 de mayo, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 569 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Begoña no ha dudado un solo segundo en animar a Eduardo a dar un gran paso. Todo ello mientras Pablo ha exigido a Salva que, de una vez por todas, deje a Mabel. ¿Hará caso después de todo lo que ha ocurrido recientemente?

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han podido observar cómo, contra todo pronóstico, don Agustín tiene un acto de caridad con Paula, mientras que Valentina parece que ha dejado de confiar en Andrés. Por si fuera poco, Fina deja completamente descolocada a Digna al hacerle una sorprendente confesión, mientras que Álvaro ha tomado la decisión de cambiar su plan en el último momento. Algo que va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos, como no podía ser de otra forma.

¿Qué sucede en el capítulo 570 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 28 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a ser testigos de cómo Fina aprovecha la ocasión que se le ha presentado para sincerarse con Marta respecto a su enfermedad. Todo ello mientras Begoña se siente profundamente sorprendida y descolocada al descubrir que Juanito ha desaparecido.

Por si fuera poco, en la cantina, se produce una situación de lo más impactante, a la par que violenta. Pero no todo queda ahí, puesto que Claudia se va de la lengua con un periodista y, además, un impulso de Begoña termina con un fatal desenlace. Pablo, por su parte, defiende a Nieves ante las constantes acusaciones de don Agustín, mientras que Tasio regresa de un momento a otro de su repentino viaje a Dos Hermanas. ¿Lo hará junto a Carmen? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.