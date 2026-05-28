El tremendo gafe de Sinner en Roland Garros: de las dos gestas de Alcaraz a su desplome ante Cerúndolo

Jannik Sinner está completamente gafado en Roland Garros. El Grand Slam de tierra, el único que le falta, se le viene atravesando desde que debutó en 2020. En sus siete participaciones, contando la de este año, el italiano no ha sido capaz de proclamarse campeón en ninguna y muchas de sus eliminaciones han estado marcadas por ‘sucesos paranormales’.

Sinner afrontaba esta edición del torneo en París como súper favorito puesto que el ganador de las dos últimas, Carlos Alcaraz, no podía disputarlo por su lesión de muñeca. Sin embargo, su aventura en ‘solitario’ se ha terminado este jueves en segunda ronda, otro fatídico partido en el que el italiano sufrió un durísimo golpe de calor que le impidió jugar con normalidad.

El número 1 de la ATP vencía por 6-3, 6-2 y 5-1, es decir, dos sets a favor y a un juego de ganar el tercero y el partido y avanzar de ronda, cuando las temperaturas le exprimieron por completo. Sinner no podía prácticamente ni moverse para golpear y, si lo hacía, era con golpeos totalmente asequibles para un Juan Manuel Cerúndolo que poco a poco le fue ganando terreno.

El argentino le ganó ¡todos los puntos! del 5-1 al 5-5, iniciando un calvario que persiguió a Sinner hasta el final del partido, aunque este se negó a retirarse. Vómitos, calambres y visitas constantes al vestuario para intentar recomponerse… Todo ello acababa con un Jannik que está maldito en Roland Garros.

La amarga aventura de Sinner en Roland Garros

Su gran oportunidad le llegaba un año después de la madre de todas las remontadas. La protagonizada por Alcaraz en 2025, levantándole dos sets en una tremenda gesta, de las mayores de la historia del deporte. El murciano le ganó la cuarta y quinta manga en el tie break tras cinco horas de partido y dos bolas de campeonato en contra. Así, se coronó por segunda vez en París.

Para levantar su primera Copa de Mosqueteros, Alcaraz también tuvo que superar a Sinner. En 2024 no fue en la final, sino en una épica semifinal que también se fue a cinco sets y a las cuatro horas y nueve minutos de duración. El italiano no esperaba que ese gafe se fuese a alargar una temporada más, y sin el español, por culpa del calor.

Desde que debutó hace seis años, Sinner cayó dos veces seguidas a manos de Rafa Nadal (2020 y 2021) y en 2022 tuvo que abandonar frente a Rublev por un fuerte dolor en su rodilla izquierda. En 2023, antes de esas dos heroicidades seguidas de Alcaraz, el italiano perdía otra gran batalla ante el alemán Altmaier en segunda ronda en otro partido que superó las cinco horas y en el que su físico sucumbió ante el de su rival. Tremenda saga la de Jannik en Francia.