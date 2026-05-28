El PSOE vota en contra de que España juegue un partido de fútbol en el País Vasco

El PSOE se ha unido a Bildu y al PNV para votar en contra de que la selección española de fútbol juegue un partido en el País Vasco. El partido que lidera Pedro Sánchez no quiere que España dispute un encuentro en un territorio del país y ha rechazado así la moción que presentó VOX, que pedía que España pudiera jugar al menos un encuentro de fútbol en el País Vasco.

La moción de VOX instaba al Gobierno del País Vasco, que forman PNV y PSOE, a que, de forma coordinada con la Federación Española de Fútbol (RFEF), las institucionales locales y los clubes impusen la celebración de un partido de la selección española en el País Vasco. Sólo el PP, además de VOX, que presentaba el proyecto, ha apoyado esta moción.

Así, el PSOE ha unido sus votos a PNV, Bildu y Sumar para echar abajo esa moción, lo que supone que no quieren que España juegue en el País Vasco. En esta parte de la moción de VOX el pleno no ha intervenido ningún partido político, a excepción del PP, pero sí que hace unas semanas, la consejera de Cultura del Gobierno vasco, Ibone Bengoetxea, explicó que el «75% de los ciudadanos del País Vasco apoya el reconocimiento oficial de las selecciones deportivas vascas».

Eso le sirvió para argumentar que sí les parecería bien que la selección española de fútbol jugara un partido en el País Vasco pero para que sea «como visitante» y para que se mida a la selección vasca. Por su parte, Amaia Martínez, única diputada de VOX en el parlamento vasco, ha dejado claro que España «nunca será visitante en el País Vasco porque el País Vasco es una parte de España». «Nadie es invitado en su propia casa», ha añadido.

Cabe recordar que Bilbao y San Sebastián figuran como sedes del Mundial 2030 que albergará España con Marruecos y Portugal, aunque desde los sectores más independentistas presionan para que dejen de ser sedes, oficialmente por «las nuevas exigencias» de la FIFA, aunque de fondo está el riesgo de que pueda jugar allí España, algo que no quieren, tampoco el PSOE de Sánchez.