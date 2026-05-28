La gran final de la Champions también se vive en F1 Arcade Madrid

La final de finales también se vivirá en F1 Arcade Madrid, el punto de encuentro de la comunidad española de la Fórmula 1 en España, con vistas a ese esperadísimo Gran Premio en Madring. Este sábado, F1 Arcade Marid pisa otro terreno por primera vez para retransmitir la gran final europea.

Un venue pensado para disfrutar sin bajar el ritmo y con una atmósfera tan vibrante como refrescante: pantallas gigantes, comfort food elevado y cócteles de autor para sentir cada jugada con toda la intensidad, como solo podía pasar en F1 Arcade Madrid.

Será este sábado 30 de mayo a las 18:00, hora de la final. F1 Arcade es la primera marca oficial de hospitality experiencial de Fórmula 1 en el mundo. Inauguró su primer local en Londres en diciembre de 2022, seguida de aperturas en Estados Unidos en Boston (abril de 2024), Washington D. C. (octubre de 2024), Filadelfia (junio de 2025), Denver (septiembre de 2025) y Las Vegas (octubre de 2025).

Diseñada para acercar la emoción de las carreras de Fórmula 1 al gran público, F1 Arcade combina simuladores de conducción de última generación con una oferta gastronómica y de coctelería de primer nivel, creando una experiencia de social gaming inmersiva y diferente a cualquier otra.

En colaboración con Formula 1 y Studio 397 (filial de Motorsport Games), F1 Arcade ha desarrollado una experiencia de conducción a medida, accesible para todos los niveles de habilidad. F1 Arcade opera bajo el paraguas del grupo Raceway Global, una organización de hospitality experiencial que cuenta con la licencia exclusiva de Fórmula 1 para llevar al mercado el concepto F1 Arcade. Liderado por su fundador y CEO, Jonathan Peters, el grupo emplea a más de 1.000 personas entre Reino Unido y Estados Unidos.