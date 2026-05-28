Sinner justifica su eliminación en Roland Garros: «Dormí mal y me he quedado sin energías»

La de Sinner fue la crónica de un colapso. La de un campeón en potencia que fue fundiéndose hasta acabar derretido. Tenía el partido para ganar tras apuntarse las dos primeras mangas y estar a un juego de hacer lo propio con el partido. Hasta que el sol, enemigo de los tenistas en lo que va de torneo, opinó lo contrario. El italiano sufrió calambres, vómitos, deshidratación y finalmente cayó eliminado (6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6) en Roland Garros a manos de Cerúndolo. Roland Garros se queda sin Sinner, sin su potencial ganador.

«No me sentí muy bien en la pista. Estaba en buena posición para ganar, pero no pude cerrarlo y tuve bastantes problemas. En el cuarto set me relajé un poco, intentando tener un poco más de energía en el quinto. Me desperté esta mañana y no me sentía muy bien. Simplemente me quedé sin fuerzas y ahí se acabó. Realmente no pude encontrar energía hoy. Fue una situación difícil. Esta mañana sentí que no dormí muy bien y cuando me desperté estaba un poco cansado. Creo que en general se juntan muchas cosas, no hay solo una. Jugué mucho y no tuve mucho tiempo para recuperarme», inició Sinner.

El italiano recalcó que el calor no fue el único causante de su derrota. «Hacía calor, pero no un calor insoportable. Siento que estuvo bastante bien para jugar y realmente no fue nada en contra del calor ni del clima, fue solo yo hoy. Shanghái fue muy duro, la humedad era altísima. En Australia hacía muchísimo calor y es diferente cuando juegas en una pista dura porque el calor también llega desde abajo. Aquí hacía calor, pero estaba bien, no es que me estuviera muriendo de calor. Creo que hoy fue una situación completamente diferente», añadió.

Ahora ya piensa en verde, ya piensa en la hierba de Wimbledon. «Realmente necesito tiempo de descanso, recuperarme completamente, también mentalmente, y luego estar listo para volver después de Wimbledon. Tendremos que hablar con el equipo sobre qué es lo mejor que podemos hacer. Ahora haremos algunos chequeos para estar seguros de lo que pasó hoy con mi cuerpo. Creo que es bueno para mí no jugar ningún torneo ahora. He jugado mucho en los últimos dos meses y medio. Para estar listos para Wimbledon tenemos que recuperarnos y hacer las cosas bien ahora», añadió Sinner, eliminado prematuramente en Roland Garros.

La de este jueves es la cuarta decepción de Sinner en Roland Garros tras la remontada imposible de Alcaraz en 2025; las semifinales de 2024 también contra el murciano; y la eliminación contra Altmaier en segunda ronda 2023. «No puedo comparar lo que pasó el año pasado con este año. Son dos cosas totalmente diferentes. El año pasado jugué por el trofeo. Este año no. Sabía la posición en la que estaba antes del torneo y durante el torneo, pero fue así. Todavía hay muchos italianos aquí, así que espero que lo hagan bien, y luego volveré en Wimbledon», finalizó Sinner.