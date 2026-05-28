La gala del Balón de Oro ya tiene fecha y lugar: será en Londres el 26 de octubre

La gala del Balón de Oro ya tiene fecha y sede confirmada. Este año no se celebrará en París como es habitual. France Football ha decidido trasladarse a un nuevo escenario, Londres, según confirmaron este jueves los organizadores de la gala, el 26 de octubre. El motivo de este cambio no es otro que rendir homenaje al primer ganador del galardón, el inglés Sir Stanley Matthews, en 1956.

De este modo, el galardón creado en 1956 por la revista deportiva francesa France Football y que se organiza conjuntamente con la UEFA desde 2024 pasará de París a la capital inglesa para conmemorar su 70 aniversario y conmemorar a su primer ganador, el inglés Stanley Matthews.

«Al celebrar su 70ª edición en la capital de Inglaterra y del Reino Unido, el Balón de Oro continúa su expansión y refuerza aún más su estatus como marca de prestigio mundial», recalcó la UEFA en un comunicado. Ousmane Dembélé es el vigente ganador de este trofeo tras recibirlo el año pasado en la gala celebrada en París.

El futbolista del PSG es uno de los favoritos a llevárselo el año que viene también, especialmente si este sábado acaba ganando la Champions con el conjunto parisino. En la categoría femenina, la gran favorita es Alexia Putellas. La centrocampista del Barcelona fue nombrada MVP de la Liga de Campeones conquistada por el club azulgrana y, además, lo ha ganado todo a nivel de clubes esta temporada.