Las votaciones en el Balón de Oro cambian de sistema: Mbappé y Haaland perjudicados

El Balón de Oro es el premio que más debate genera en el mundo del fútbol. Cada año, las discrepancias sobre los criterios para elegir al justo ganador provocan un debate en todos los países del mundo acerca de la honestidad del premio. Un trofeo que estuvo envuelto en las últimas ediciones en serias polémicas entre las estrellas del mundo. Sin embargo, la UEFA ha movido ficha y ejecutará un nuevo criterio que será crucial a partir de la próxima edición.

Hasta ahora, el Balón de Oro se regía por tres vías principales. El primero, el rendimiento a nivel individual y su influencia en momentos determinantes de la temporada a nivel colectivo. El segundo, los títulos ganados y el rol en la conquista de estos. El tercero, la conducta dentro y fuera del campo, o lo que es lo mismo, el fair play.

Ahora, el trofeo también tendrá en cuenta un cuarto factor que afectará a los mejores goleadores del mundo: se valorarán las actuaciones individuales en los partidos grandes y decisivos. Es decir, si un futbolista mete 50 goles y la mayoría son contra equipos pequeños, no tendrá el mismo peso. Tendrán más aquellos que se marquen en eliminatorias duras o que decidan finales. Foco especialmente en campeonatos como la Champions, Eurocopas, Copas Américas y Mundiales, además de ligas y copas nacionales.

El Balón de Oro perjudicará a los goleadores

Un criterio que, por ejemplo, hubiese beneficiado en la edición de 2024 a Vinicius Junior cuando perdió ante Rodri, puesto que marcó en la Supercopa de España y la final de la Champions ante el Borussia Dortmund. Aun así, otros acostumbrados a marcar una media de 40 goles, como Kylian Mbappé, Harry Kane o Erling Haaland, se verían más perjudicados si no ganan títulos importantes. En cambio, otros menos matadores del área como Lamine Yamal y el propio brasileño ganarían más votos si brillan y definen en los partidos clave a pesar de que no tengan pólvora de forma más continuada.

Se aplicará esta temporada, que coincide con el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Tanto este como la Champions jugarán un papel clave para elegir el próximo Balón de Oro que coja la corona de Ousmane Dembélé. En el foco hay muchos favoritos, pero este nuevo factor podría cambiar los cálculos de las estrellas para decidir cuánto deben pisar el acelerador.