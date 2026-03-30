Enzo Fernández lanza el guiño definitivo al Real Madrid: «Me gusta mucho»

Enzo Fernández se ha pronunciado sobre su fichaje por el Real Madrid en una entrevista concedida en Argentina. El jugador del Chelsea, que ha sonado para el conjunto blanco en las últimas semanas, se ha dejado querer y ha lanzado un guiño a la entidad madridista dejando claro que le gustaría vivir en Madrid. Eduardo Inda ya avanzó en El Chiringuito de Jugones que el jugador se había ofrecido al Real Madrid y su sueño es vestir de blanco.

Enzo Fernández piensa en blanco y eso parece que cada vez está más claro. El jugador del Chelsea se ha pronunciado sobre el Real Madrid en una entrevista concedida en Argentina en la que ha dejado claro que le gustaría vivir en Madrid en el futuro porque le gusta mucho la ciudad. «Me gustaría experimentar, no sé, vivir allí. Madrid me gusta mucho, me recuerda bastante a Buenos Aires», ha dicho el futbolista en una entrevista argentina en su país durante su concentración con la selección argentina en esta ventana de selecciones.

«¿Vivirías en Madrid?!», le preguntó uno de los entrevistadores, a lo que respondió: «Sí, obvio». Tras dejar claro que le gustaría vivir en Madrid, los streamers empezaron a enumerar los equipos de la capital, sin hacer mención al Real Madrid. «Podrías ir al Getafe, o al Rayo Vallecano… también está el Atlético de Madrid…», dijeron todos entre risas, conocedores del gran deseo de Enzo Fernández: jugar en el Real Madrid.

Enzo Fernández y el Real Madrid

En la misma entrevista realizada en Kicker, Enzo Fernández también dejó claro que no ha habido contactos entre él y el Real Madrid y emplazó a que se desarrolle todo después del Mundial que se celebrará este verano en Estados Unidos, México y Canadá.

Enzo Fernández dijo que quiere volver y le gustaría volver a River en un futuro pero estando bien. Y cuando le preguntaron qué lugar le gusta para vivir dijo que le gusta Madrid Lo que sería verlo a Enzo en el mediocampo del Real Madrid, me vuelvo loco si se da pic.twitter.com/IksxmptUAs — SpiderCARP 🤟🏻🕷️ (@SpiderCarp23) March 29, 2026

«¿El Madrid? La verdad que nada, cero charlas. Ahora estamos enfocados en Chelsea, en lo que queda de los últimos partidos. Después del Mundial se verá», dijo Enzo Fernández en esta entrevista.

A sus 25 años y después de tres temporadas en el Chelsea, que pagó 120 millones por él en enero de 2023, parece que Enzo Fernández busca un cambio de aires este verano y su destino elegido parece Madrid. Todo ello mientras en el Real Madrid buscan un centrocampista en el próximo mercado de fichajes. Eduardo Inda ya avanzó hace unas semanas en El Chiringuito de Jugones que el argentino se había ofrecido por segunda vez al Real Madrid.

«Se ha ofrecido un gran jugador que le vendría bastante bien. Fue el mejor jugador joven del Mundial de Qatar y es íntimo amigo de un jugador del Real Madrid. Hablamos de Enzo Fernández, que es íntimo de Mastantuono. Está en el Chelsea y harto de Londres. A un argentino, con tanta lluvia, no le mola mucho Londres. Su sueño es jugar en el Real Madrid», dijo el director de OKDIARIO hace unas semanas en el programa dirigido y presentado por Josep Pedrerol. Así que todo parece que blanco y en botella.