Enzo Fernández fue uno de los grandes protagonistas de la selección argentina en el inicio de la concentración del equipo. Tras la suspensión de la Finalissima, el centrocampista del Chelsea fue convocado por su equipo nacional para un amistoso contra Mauritania. El jugador del Chelsea no cerró la puerta al Real Madrid al volver a ser preguntado por un hipotético futuro por los blancos.

«Ahora quedan unos meses para que termine la temporada. ¿Fichar por el Real Madrid? La verdad que de momento no hay nada, cero charlas. Ahora estamos enfocados en Chelsea, en lo que queda de los últimos partidos. Después del Mundial se verá», puntualizó Enzo Fernández en el aeropuerto de Ezeiza, antes de incorporarse a la concentración con Argentina.

El jugador, de 25 años, está valorado en 90 millones por Transfermarkt y está blindado hasta 2032 por contrato. El club, sin embargo, podría pensar en reformular su equipo tras los fracasos en la presente edición de la Champions League donde no pasaron de octavos de final y en una Premier League donde no tienen ninguna opción de título desde la primera vuelta.

Pese a ser los vigentes campeones del Mundial de Clubes de la FIFA, parece que Enzo Fernández ha dado por concluido su periplo con un Chelsea que no ha alcanzado las expectativas en los últimos tiempos. El club londinense le fichó en el mercado de invierno de 2023 y los éxitos cosechados hasta la fecha no han sido suficientes para colmar las expectativas de un jugador que quiere más.

Enzo Fernández quiere hacer un gran Mundial

El Chelsea pagó 121 millones por Enzo Fernández y espera recuperar parte de una inversión que se ha demostrado como poco rentable con el paso del tiempo. El argentino, sin embargo, fue uno de los grandes artífices del último Mundial ganado por su país y espera hacer un papel igual de importante en el próximo que se celebrará en Estados Unidos con el objetivo de atraer potenciales equipos interesados.

El Real Madrid busca desde la salida de Toni Kroos un perfil parecido a un Enzo Fernández que en dos entrevistas previas negó conversaciones con los blancos, aunque nunca cerró la puerta a una hipotética incorporación. Y ya se sabe lo que dice el refrán «cuando el río suena, agua lleva».