Arbeloa se queda sin banquillo en España: el Fulham le quiere y esperar es una opción

Álvaro Arbeloa se queda sin sitio en los banquillos del fútbol español. Las opciones de dirigir a un equipo de la Liga se van esfumando y, en este momento, la alternativa más real pasa por poner rumbo al extranjero. OKDIARIO puede confirmar que el Fulham está apostando muy fuerte por él y ya mantiene negociaciones avanzadas para hacerse con sus servicios de cara a la próxima temporada.

El conjunto londinense, que ha cerrado una temporada en mitad de la tabla, se encuentra en pleno proceso de reconstrucción tras los cambios en su banquillo. Marco Silva ha abandonado el club rumbo al Benfica y el nombre de Arbeloa ha aparecido con fuerza como uno de los principales candidatos para ocupar su lugar. En Inglaterra valoran su perfil, su formación en la cantera del Real Madrid y su conocimiento del fútbol europeo tras su etapa como jugador en la Premier League.

La operación, según las conversaciones que se están llevando a cabo, está bien encaminada, aunque todavía no cerrada. El Fulham ve en el técnico español una apuesta de futuro y un entrenador con ADN competitivo, mientras que Arbeloa también contempla con buenos ojos su primera gran aventura fuera de España como técnico principal.

Fin a la casa blanca

Hay que recordar que su salida del Real Madrid ha abierto un nuevo escenario en su carrera. El club blanco ya le despidió con honores, destacando su compromiso, lealtad y profesionalidad durante su etapa en la entidad. «Siempre demostraste lealtad, compromiso y profesionalidad», subrayaron desde el club en su comunicado de despedida, en el que le agradecieron su trabajo en la cantera y en el primer equipo.

El movimiento que se está gestando en Inglaterra forma parte de una cadena de cambios en varios banquillos europeos. La salida de Marco Silva rumbo al Benfica ha activado el mercado y ha colocado a Arbeloa en una posición privilegiada dentro de las opciones del Fulham.

La idea del club inglés es acelerar las conversaciones en los próximos días para intentar cerrar su incorporación cuanto antes y que el técnico pueda comenzar la planificación de la nueva temporada. El objetivo es claro: que se incorpore tras el Mundial de clubes y lidere un nuevo proyecto en Craven Cottage.

Arbeloa, que se queda sin hueco inmediato en el fútbol español, ve así cómo la Premier League se convierte en su destino más probable en este nuevo paso de su carrera en los banquillos. La otra opción que valora tanto el entrenador como su entorno es quedarse unos meses sin entrenar esperando la oportunidad perfecta, algo que ya hizo, por ejemplo, Xabi Alonso antes de coger al Bayer Leverkusen.