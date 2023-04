Enzo Fernández: «No tenemos miedo al Madrid, pero sí respeto»

Enzo Fernández fue el futbolista del Chelsea que atendió a la prensa en la previa del partido de ida de los cuartos de final de la Champions League, que les medirá al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El futbolista argentino afirmó no tener miedo al conjunto blanco, aunque sí que señaló que les respetan por su historia y por lo logrado el pasado curso. Además, reconoció no haber alcanzado su mejor nivel, pero que tratará de estar a la altura en la eliminatoria.

Real Madrid

«Es un club histórico, con grandes jugadores pero confiamos en hacer un buen partido. Modric y Kroos son un gran ejemplo para todos los chicos».

Preocupaciones

«Miedo no da, respeto sí. Tienen gran jerarquía y trataremos de contrarrestarlo y llevar el partido de la mejor manera».

Adversidades

«Momentos adversos en el fútbol siempre los hay y el Mundial me ha servido mucho para estar tranquilo cuando llegan, con cabeza fría. Aprendí mucho».

Presión

«Trato de no tenerla y disfrutar cada partido. Para mí no hay presión, trato de disfrutar. Miedo no hay que tener, hay que disfrutar».

Bernabéu

«No cambia nada porque el grupo es muy fuerte y trataremos de hacerlo muy bien mañana. Es un estadio que es muy especial y me trae buenos recuerdos por River».

Oportunidad

«Presión no tengo y no tengo que demostrar nada a nadie. Voy a dar lo mejor de mí como siempre di».

Tres entrenadores

«No es fácil para el grupo pero estamos unidos y fuertes. Sabemos lo que significa la Champions y estamos preparados para el partido de mañana».

Nivel

«No siento que haya llegado a mi nivel top. Es otra ciudad, otra vida y no es fácil, pero me apoyo en mis compañeros y en el cuerpo técnico para tratar de hacerlo cuanto antes».

Liderazgo

«Siempre soñé con ser un líder. Siempre quise ser un ejemplo, ayudar a mis compañeros y que me vean así tan joven es un orgullo. Trataré de dar siempre lo mejor de mí».