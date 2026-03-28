Los ‘futuribles’ del Real Madrid lideran a Argentina: Enzo Fernández y Nico Paz marcan ante Mauritania

Dos futuribles del Real Madrid le dieron la victoria a Argentina en el partido amistoso contra Mauritania que sustituía a la Finalíssima, suspendida por las trabas desde la AFA. Enzo Fernández y Nico Paz fueron los goleadores de la albiceleste en su corto triunfo por 2-1 contra Mauritania.

Por un lado, el centrocampista del Chelsea está en la agenda del club blanco y éste se deja querer, como contó Eduardo Inda el pasado lunes en El Chiringuito de Jugones, y, por otro, el mediapunta del Como redondeó su gran temporada estrenando su casillero como internacional en la madrugada de este sábado.

Los vigentes campeones del mundo y bicampeones de América sufrieron para ganarle con lo justo a un equipo africano que al final acortó distancias con el gol de Jordan Lefort. La primera parte fue lo mejor de Argentina, que combinó bien ofensivamente con Nico Paz como referente.

Los de Scaloni abrieron la lata en el minuto 17 tras un centro atrás de Nahuel Molina y la llegada para de Enzo Fernández desde segunda línea para batir al portero mauritano Mamadou Diop. El conjunto local siguió intenso y apareció Julián Álvarez más como generador de juego que de atacante.

Golazo de falta de Nico Paz

En el minuto 32, un tiro libre exquisito de Nico Paz le permitió al actual jugador del Como convertir su primer tanto con la selección y poner el 2-0. En el comienzo del segundo tiempo, Argentina rotó con tres cambios, entre los cuales estuvo la entrada de Leo Messi.

Las rotaciones de ocho cambios por equipo desvirtuaron el juego y sacaron la peor cara de Argentina con tres llegadas claras de Mauritania que exigieron al Dibu Martínez. Ya en el descuento llegó el tanto de Jordan Lefort para el 2-1 definitivo. Argentina terminará este martes su doble fecha FIFA ante Zambia, también en La Bombonera.