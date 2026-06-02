Se hace viral la foto de un ex del Real Madrid jugando en Regional: sorprende su estado físico a los 23 años

Luis Carbonell, futbolista que militó en La Fábrica del Real Madrid hace cinco años, concretamente en el Juvenil A del equipo blanco, se ha hecho viral en las últimas horas en las redes sociales. El joven jugador, que todavía tiene 23 años, ha sido fotografiado disputando un partido de Segunda Regional B, y la imagen está dando mucho que hablar no sólo por el hecho de que compita en esa categoría, sino también por su sorprendente estado físico.

El delantero, que también jugó en el Real Zaragoza y llegó a debutar con el primer equipo maño, acabó siendo cedido a varios equipos sin demasiado éxito, y su prometedora carrera se enquistó y se estancó de tal manera que ha terminado jugando este encuentro entre la Escuela de Fútbol La Muela B y el Santo Domingo de Silos de Segunda Regional aragonesa, pese a que su nombre no figura en el acta del partido.

Luis Carbonell, exjugador del Real Zaragoza, juega un partido de Segunda Regional B https://t.co/vuWgcOplus — Heraldo Deportes (@HeraldoDeportes) June 2, 2026

Pero fueron muchos los espectadores que reconocieron sobre el césped a un futbolista que en su día apuntaba muy alto y que demasiado no explotó al máximo nivel como se podía esperar. Además, su actual estado físico se encuentra muy alejado del de un deportista de élite a pesar de tener sólo 23 años. Un Luis Carbonell que probablemente vuelva a intentar engancharse a la rueda del fútbol después de varias temporadas en las que no cuajó en ninguno de los equipos por los que pasó: Deportivo Aragón, SD Ejea, CD Tudelano, CD Teruel…

Luis Carbonell jugó en la cantera del Real Madrid y llegó a debutar en el primer equipo del Real Zaragoza con Iván Martínez, que fue su entrenador en el filial y en el juvenil zaragocista y después en el Ejea. Eso fue en la temporada 20-21, disputando dos partidos (ante el Almería y el Sporting, donde jugó 24 minutos con solo 17 años). Con el Ejea ascendió a Segunda RFEF en la temporada 2023-24 y estuvo hasta la pasada campaña, jugando solo hasta principios de enero, cuando se lesionó en la rodilla.

En su día, Luis Carbonell era uno de los mejores delanteros del Zaragoza juvenil que disputó la Youth League y de España, pero su rendimiento se ha estancado por muchos factores, entre ellos las lesiones. En febrero de 2021, tras debutar en el primer equipo, se lesionó con el Aragón en el menisco externo de la rodilla derecha, donde ya se había lesionado en 2019, articulación que le ha lastrado durante su corta carrera. Ahora, intenta recuperar el tono en Segunda Regional B, algo que ha impactado a todos.