La actriz mallorquina Rossy de Palma ha reaparecido recientemente en El Hormiguero para desvelar algunos de los detalles de la película Día de Caza. Su participación ha vuelto a poner el foco sobre una de las intérpretes más icónicas del cine español y una de las grandes musas del director manchego. Además, su nombre ha estado ligado en los últimos años al mundo del diseño gracias a colaboraciones creativas y a su reconocida pasión por la decoración. Esa personalidad artística y singular de Rossy de Palma se refleja también en su vivienda de Majadahonda, donde pasa gran parte del tiempo junto a sus hijos, Gabriel y Luna Lionne. Se trata de una casa amplia, rodeada de vegetación y con un estilo muy personal, que mezcla influencias africanas, piezas vintage y referencias al diseño clásico y contemporáneo.

La propia actriz ha definido su hogar como una vivienda «abierta al verde, africana, cálida y nada pusilánime». Una descripción que resume perfectamente el espíritu de un espacio donde cada objeto tiene una historia y donde la decoración está lejos de seguir tendencias pasajeras. Rossy ha confesado en varias ocasiones que siente predilección por los interiores con alma, construidos a partir de recuerdos, obras de arte y muebles con valor sentimental.

Uno de los rasgos más reconocibles de su casa es la combinación cromática que utiliza en muchas de sus estancias. En una entrevista concedida a La Vanguardia, la actriz explicaba: «Me gustan el blanco y el negro con un toque de rojo. Lo veo muy Pedro Almodóvar». Según la intérprete, esta mezcla de colores le transmite sofisticación y le recuerda a la estética del cine clásico, una influencia que también está presente en numerosos rincones de su vivienda.

Aunque Rossy se define como una persona más cercana al barroquismo que al minimalismo, sabe equilibrar la decoración para evitar espacios recargados. Un buen ejemplo es su cocina, una de las zonas más conocidas de la casa gracias a las imágenes compartidas por ella y su familia en redes sociales. Allí predominan los muebles blancos, las líneas sencillas y las soluciones prácticas de almacenamiento. El toque distintivo lo aporta un llamativo suelo de damero en blanco y negro, que encaja perfectamente con sus gustos decorativos y aporta personalidad al conjunto.

El eclecticismo es otro de los pilares fundamentales de su hogar. La actriz siente fascinación por el art déco, pero también por el arte africano, los objetos encontrados en mercadillos y las piezas artesanales. «Me gusta lo ecléctico, desde una silla africana al art déco, pasando por los maniquíes o las conchas», llegó a afirmar. En su casa conviven esculturas, muebles heredados, piedras recogidas durante sus viajes, antiguas cajoneras de mercería y numerosos elementos vinculados a su faceta creativa.

Especial protagonismo tienen también los tocadores, una de sus grandes pasiones decorativas. «Tengo pasión por los tocadores», ha reconocido. No es casualidad que incluso diseñara uno para la firma francesa Roche Bobois, reivindicando la importancia de esta pieza dentro del dormitorio.

Más que una vivienda, la casa de Rossy de Palma es el reflejo de una trayectoria artística única. Un espacio donde el arte, los recuerdos y la creatividad conviven en armonía, convirtiendo cada rincón en una extensión de la personalidad de una de las figuras más singulares de la cultura española.