Qué es el Balón de Oro y cuáles son sus reglas nuevas

El Balón de Oro es el galardón más prestigioso que puede recibir un futbolista profesional en reconocimiento a su talento, logros y éxitos deportivos durante una temporada. Durante esta edición del 2025, que se realizará este próximo lunes 22 de septiembre a partir de las 21:00 horas, sobresalen dos nombres por encima del resto: Lamine Yamal y Ousmane Dembélé, dos futbolistas que han cuajado una inmensa temporada y, a priori, son los máximos favoritos para hacerse con el esperado e histórico premio.

Cuándo se creó el Balón de Oro

Desde 1956, la revista France Football reconoce al mejor jugador del planeta en una gala donde todo el mundo del fútbol pone sus ojos en ella. En una colaboración entre la UEFA y el Groupe Amaury, propietario de la ya citada y famosa revista, se premiará a los mejores jugadores y jugadoras, porteros, jóvenes promesas, máximos goleadores y mejores entrenadores de la pasada campaña 2024-2025, además de galardonar a los mejores clubes del momento.

Qué es el Super Balón de Oro y quién lo ha ganado

El Super Balón de Oro es un premio honorífico que otorga la revista France Football al futbolistas más destacado y significativo de las últimas tres décadas, basándose no solo en títulos, sino en el impacto que ha tenido el jugador a lo largo de su carrera y su regularidad. Hasta el momento, solo ha sido entregado en una ocasión, y fue en 1989, el 24 de diciembre, a una de las mayores leyendas del madridismo, Alfredo Di Stéfano. Es considerado históricamente uno de los mayores galardones a nivel futbolístico y se espera que se entregue de nuevo en el próximo año 2029, donde el argentino Leo Messi parte como favorito para hacerse con este increíble galardón. Here are the 2025 Ballon d’Or nominees!#ballondor pic.twitter.com/tehmbU4R0j — Ballon d’Or (@ballondor) August 7, 2025 Medidas, peso y material del galardón

Los seguidores del mundo del fútbol, seguramente, se pregunten de qué está hecho el mítico trofeo del Balón de Oro. Pues bien, este galardón, aproximadamente, pesa alrededor de 7,2 kilos y mide unos 31 centímetros de alto y 23 de ancho. Siempre ha sido fabricado por el taller de joyería Mellerio dits Meller y está hecho de bronce con un recubrimiento de oro de 18 quilates, toda una increíble joya que todo futbolista desea ganar a lo largo de su trayectoria. Cuánto cuesta fabricar el Balón de Oro

Según ciertos expertos en joyerías de alto valor, el coste aproximado de fabricar un Balón de Oro tiene un coste aproximado de 3.000 euros, sin contar eso sí los gastos de diseño, y otros factores que, lógicamente, incrementan el valor del mismo. Tal y como hemos resaltado líneas atrás, el galardón se elabora con latón y se baña en oro (18 quilates) para conseguir su brillo tan característico. No obstante, su precio, para los futbolistas, es lo de menos, pues a nivel sentimental tiene un valor incalculable y ser reconocido como el mejor jugador del planeta es el mayor reconocimiento que se le puede dar a un jugador.

Las nuevas normas

Para esta edición del 2025 se han establecido tres criterios jerarquizados que se deben seguir al pie de la letra para votar a los jugadores nominados al Balón de Oro. Para empezar, debemos destacar las actuaciones individuales del jugador a lo largo de la temporada, además de tener en cuenta su influencia en el terreno de juego. Por otro lado, también destacaremos los títulos ganados con sus respectivos clubes o selecciones. Y, por último, se premiará el juego limpio del jugador en cuestión. Tal y como apuntan desde L’Equipe, se han implantado estos criterios para premiar al mejor futbolista del año natural por méritos propios.