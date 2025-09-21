Mario Picazo avisa de lo llega en las próximas horas y no se salva nadie: «El otoño llega pisando fuerte»

Lo que llega en las próximas horas no se salva nadie, el otoño llega pisando muy fuerte, será el momento de apostar claramente por una previsión de Mario Picazo que pone los pelos de punta. Este experto, no duda en darnos una serie de señales que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca, en unos días en los que todo puede ser posible. Será mejor que nos preparemos para lo peor, con la mirada puesta a unos cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca.

Por lo que, habrá llegado ese día en el que tendremos que empezar a prepararnos para vivir el inicio de un otoño en el que todo puede ser posible. Con la mirada puesta a una serie de detalles que, sin duda alguna, acabarán siendo los que nos marcarán muy de cerca. Es hora de aprovechar al máximo estos elementos que, sin duda alguna, acabarán siendo lo que nos marcará de la mano de ciertos detalles que pueden ser los que nos afecten de lleno. Con una serie de novedades que Mario Picazo nos presenta en estos días.

No se salva nadie las próximas horas

Las próximas horas pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno en estos días que tenemos por delante y que pueden acabar marcando toda una generación. Son tiempos de ver qué es lo que puede pasar en estos días en los que quizás tocará estar preparados para afrontar una situación de relativa inestabilidad coincidiendo con el inicio de esta estación.

Tenemos por delante una serie de novedades que pueden convertirse en una auténtica pesadilla. Sobre todo, si tenemos en cuenta que podremos empezar a vivir una serie de novedades que serán esenciales en estas jornadas de temporada en estos días que tenemos por delante.

Estaremos pendientes de un giro radical que hasta la fecha no habíamos visto llegar y puede acabar generando más de una sorpresa inesperada. Con la mirada puesta a una situación de cambios que pueden acabar marcando unos días cargados de buenas sensaciones.

El otoño es la estación del año en el que podemos empezar a prepararnos para vivir unos días en los que todo puede acabar siendo posible. Será el momento de poner sobre la mesa esta situación de marcada inestabilidad en la que todo puede ser posible.

Avisa Mario Picazo de lo que está a punto de llegar en las próximas horas

Las próximas horas pueden acabar siendo las que marcarán el cambio de tiempo de un Mario Picazo en el que todo puede ser posible. Por lo que, quizás tendremos que estar pendientes de esta previsión del tiempo. Llega el otoño y parece que lo hace a toda velocidad.

Tal y como nos explica Mario Picazo en estos días: «El domingo comenzará a percibirse cómo ese aire más fresco se desliza hacia el sur y el este, reduciendo las temperaturas salvo en la fachada mediterránea, donde todavía se alcanzarán los 30 ºC. En algunas capitales del noroeste las máximas se situarán por debajo de los 20 ºC, con mínimas que podrían quedar en un solo dígito. El lunes el descenso térmico se intensificará, con un ambiente fresco generalizado que también alcanzará a la vertiente mediterránea, marcando un arranque de semana muy diferente al calor que se había registrado en días previos».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «El domingo de madrugada el frente alcanzará la zona centro y con el paso de las horas llegará al este peninsular, donde se intensificarán las lluvias. Seguirá lloviendo en Galicia y el Cantábrico, pero también esperamos chubascos en puntos del centro, como en Madrid, Castilla-La Mancha e incluso Andalucía, aunque serán en general débiles. Las más fuertes las esperamos en Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, norte de la Comunidad Valenciana y a últimas horas del día o ya de madrugada llegarán a Baleares, mientras remiten en la península. Pueden dejar granizo y acumulados importantes».

Entraremos ya en el otoño y lo haremos de una forma que nos costará creer: «El inicio de la próxima semana va a estar marcados por descensos en las temperaturas y ambiente mucho más fresco. Tras el frente, vamos a tener además un flujo de norte sobre España y aire frío que va a continuar dejando precipitaciones. Sin embargo, ya no serán tan generalizadas. El lunes y martes habrá precipitaciones en el Cantábrico, alto Ebro y Pirineos, donde podrían caer algunos copos de nieve. Tampoco se descartan chubascos en puntos del Mediterráneo, como en Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y Murcia. Sin embargo, según la última actualización, a partir del miércoles la situación volvería a estabilizarse». Tocará esperar para ver qué es lo que acaba pasando en estos próximos días.