Almeida firma un acuerdo para que estudiantes universitarios participen en servicios útiles a la comunidad

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha firmado este lunes un convenio de colaboración con los rectores de 12 universidades para impulsar proyectos de aprendizaje-servicio que conecten la formación universitaria con proyectos municipales y necesidades reales de la ciudad.

«Las universidades son un vivero inagotable de talento. Este convenio constituye la mejor garantía para seguir creciendo como ciudad y como sociedad», ha dicho el alcalde de la capital durante la presentación del acuerdo.

En su intervención, el alcalde también ha subrayado que el convenio es una herramienta útil para lograr «no solo que las universidades y la ciudad tengamos una relación más estrecha», sino también para hacer realidad una de las premisas que guía la acción municipal: «que en Madrid no solo cabemos todos, sino que debemos avanzar entre todos».

En este sentido, Almeida ha destacado el papel de las universidades que gracias a este acuerdo podrán unir «dos conceptos fundamentales para el mejor futuro». Por un lado, el aprendizaje «como método de formación y columna vertebral de la sociedad» y, por otro, el servicio que es fundamental para «llegar hasta la última persona».

«Un enfoque que permite que quienes están en la universidad y tienen una vocación de aprendizaje adquieran también la noción de servicio que les permita llegar a los mayores, a los que tienen una brecha en el ámbito financiero o digital o ilustrar en cuestiones de derecho”, ha añadido.

«A través de esta metodología, los estudiantes trabajan sobre retos y necesidades reales, lo que fomenta el pensamiento crítico y la innovación, arraigándoles a la comunidad a través de su participación en iniciativas que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos en su entorno más próximo», concluía Almeida.

El regidor también ha mostrado su preocupación porque Madrid, en constante crecimiento, sufra una fractura en la cohesión social. «Este convenio une dos conceptos, el aprendizaje y el servicio. Madrid está en crecimiento, pero no se puede dejar a nadie atrás. Tenemos el riesgo de que Madrid se convierta en una ciudad de varias velocidades, que se convierta en diversas ciudades y que Madrid fracture una cohesión social, por eso es necesario este convenio», ha advertido Almeida.

Proyectos

Los proyectos de aprendizaje-servicio podrán desarrollarse en cualquiera de los ámbitos de competencia municipal y de cualquier titulación universitaria y se diseñarán de forma colaborativa entre ayuntamiento y universidad.

Las iniciativas, en las que ya se está trabajando, conectan a los estudiantes con recursos municipales para desarrollar acciones que comprenden un amplio abanico de impactos: desde la mejora de los hábitos de salud de usuarios de centros municipales hasta la optimización de la ubicación de equipos de emergencia de uso público.

En este contexto, la capital se distingue por su capacidad y voluntad de involucrar de manera activa a empresas y sociedad civil en el propósito compartido de ‘hacer Madrid’ a través de un modelo de colaboración público-privada sistematizada, único e innovador, al que se suma, con la firma de este convenio, un elemento esencial en el ámbito de la atracción y retención de talento.

Interlocutores

El acuerdo contempla la designación de interlocutores por parte del Ayuntamiento y de cada universidad, así como la creación de un repositorio que permitirá compartir información, propuestas y proyectos en desarrollo.

Asimismo, se constituirá una comisión de seguimiento, presidida por la Coordinación General de la Alcaldía, encargada de velar por la correcta ejecución del convenio y de resolver las posibles cuestiones interpretativas que puedan surgir.

Este acuerdo ha sido suscrito entre el Ayuntamiento de Madrid y las universidades de Alcalá, Autónoma de Madrid, Carlos III de Madrid, CEU San Pablo, Complutense de Madrid, Internacional Menéndez Pelayo, Nacional de Educación a Distancia, Nebrija, Politécnica de Madrid, Pontificia Comillas, Rey Juan Carlos y Villanueva.