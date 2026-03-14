Óscar Puente le quita a Isabel Pardo de Vera la plaza en ADIF que consiguió en 2007

Un juez decidirá si el Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, puede quitar a Isabel Pardo de Vera su plaza en el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) que logró en 2007.

El Ministerio de Transportes ha denegado, por el momento, la incorporación a ADIF de la que fuera su presidenta Isabel Pardo de Vera. La ingeniera de caminos, canales y puertos logró hace casi 20 años su plaza fija en ADIF, que ahora quiere recuperar como es su derecho.

Isabel Pardo de Vera pidió una excedencia voluntaria en ADIF, pues llevaba en excedencias desde enero de 2016 por ocupar altos cargos en la Administración Pública.

La gallega ocupó la presidencia de ADIF desde el 30 de junio de 2018 hasta el 28 de julio de 2021, sucediendo a Juan Bravo Rivera y, posteriormente, fue nombrada secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana bajo la presidencia de Pedro Sánchez, desde el 28 de julio de 2021 hasta el 22 de febrero de 2023.

Fue entonces cuando le tramitaron la baja por un año y medio. Isabel Pardo de Vera tenía que haber ampliado este permiso laboral en octubre del 2024, pero no lo hizo hasta junio del 2025, por lo que aportó los informes médicos que justificaban el retraso.

Ni ADIF ni el departamento de Recursos Humanos de la empresa pública ferroviaria quisieron entrar en el asunto. Luis Pedro Marco, el actual presidente de ADIF, envió la petición a la Abogacía General del Estado, ya que nadie en ADIF se quería manifestar denegando esa prórroga.

Isabel Pardo de Vera recurrió y se ha celebrado el juicio. Aún no hay sentencia, pero la Abogacía General del Estado no se puso a su favor. Por el momento, la que fuera presidenta de ADIF se ha quedado sin su plaza que ganó por concurso.

Isabel Pardo de Vera se defiende

Isabel Pardo de Vera también tendrá que defenderse en los próximos meses de su imputación judicial tras ser salpicada por el caso Koldo. Pardo de Vera llegó a cuestionar a Koldo García y mantenía una buena relación con el entonces ministro José Luis Ábalos.

Un informe de la UCO señaló a Pardo de Vera sin atribuirle lucro personal y aseguró que había borrado datos de su móvil. Su defensa contestó al informe en un escrito en el que señaló que la ex presidenta de ADIF «se limitó» a trasladar contactos al cargo del ente público que tramitaba el «encargo» del Ministerio de Transportes para la compra de mascarillas en pandemia, a la vez que subrayó que «no ha habido ningún borrado de información y/o datos» por su parte.

Isabel Pardo de Vera indicó, además, que los mensajes analizados por la UCO lo que reflejan es que, «tras la encomienda efectuada a ADIF para la adquisición de cinco millones de mascarillas», se le facilitaron a ella desde Transportes, a través de Koldo García, los teléfonos del secretario general de Puertos del Estado y del titular de Soluciones de Gestión.

Defendió que «dio traslado acto seguido a la persona designada por ADIF para la tramitación de la correspondiente contratación», lo que «explica» el contenido de los mensajes que Koldo le envió el 26 de marzo de 2020, «remitiéndole los contactos» de Íñigo Rotaeche, de Soluciones de Gestión, y de Álvaro Sánchez Manzanares, que era el secretario general de Puertos del Estado.

«La actuación de Isabel Pardo de Vera se limitó, por tanto, a recibir unos contactos y a dar traslado de los mismos a la persona designada por ADIF para la tramitación del encargo efectuado por el Ministerio de Transportes. El contrato no estaba en ese momento adjudicado por Adif y el mensaje hacía alusión al contrato previo de Puertos del Estado», indica su defensa en el escrito.