Abascal y Gavira mandan un mensaje al PSOE: «Si rechazamos a alguien es a los políticos traidores»

Unas 3.000 personas a los pies de La Giralda han dado calor al cierre de la campaña andaluza de Vox con los ojos puestos en el próximo domingo y en la posibilidad de que Manuel Gavira se convierta en la persona clave para formar gobierno y forzar al PP a imponer la prioridad nacional en la próxima legislatura. Un mensaje que ha lanzado el candidato de Abascal al aparecer en el escenario acompañado del vicepresidente de Extremadura, Óscar Fernández, y de Aragón, Alejandro Nolasco.

Durante su intervención, Abascal ha arrancado agradeciendo a Manuel Gavira «la extraordinaria campaña» realizada «de un confín al otro de Andalucía». El presidente de Vox ha destacado que el candidato andaluz «ha sido el único que ha hablado de los problemas reales de la gente», mientras «los demás andaban con sus cancioncitas, sus vacas, sus extravagancias y pensando en presentarse a Eurovisión». «Si hay que pedir a alguien en esta tierra, lo hacemos a un Cristo o a una Virgen, no a una vaca como el chiquilicuatre de San Telmo», ha afirmado, antes de asegurar que «va a ser una alegría recibir el apoyo de miles y miles de andaluces para Manolo Gavira».

Abascal también ha querido agradecer a los andaluces que le han acogido estos días «con tanto cariño», reivindicando que nunca se ha sentido extraño en su propia tierra. «Yo soy un señor de Amurrio que vive en Madrid, pero ante todo soy un español que dice lo mismo en Amurrio que en Sevilla», ha señalado.

Desde la Plaza Virgen de los Reyes y «con la Giralda detrás», el líder de Vox ha reivindicado «la verdadera Andalucía» frente a «una ensoñación islamista». «¿Qué Blas Infante? Aquí está la verdadera Andalucía», ha proclamado.

El presidente de Vox ha denunciado además «la invasión migratoria que colapsa la sanidad, los servicios sociales y el mercado de la vivienda», además de generar «inseguridad y todo tipo de problemas». En este sentido, ha acusado a Pedro Sánchez y a Juanma Moreno de favorecer esas políticas y ha reiterado las propuestas de Vox en materia migratoria: «Ilegales, repatriación para todos los delincuentes, todos deportados».

Asimismo, ha defendido que para aquellos inmigrantes «legales o ilegales» que «viven del esfuerzo de los españoles» también plantean «un proceso de remigración».

En la recta final de la campaña, Abascal ha querido dirigirse especialmente a los jóvenes, a quienes ha agradecido el apoyo mostrado durante todos estos días en Andalucía. «Hay verdadera esperanza», ha asegurado, defendiendo «el sentimiento profundo de que lo que se haga sirva para las próximas generaciones». El líder de Vox ha defendido que «gran parte de la motivación de Vox es poder dar a los jóvenes el futuro que se merecen» y ha pedido votar «con alegría, con esperanza y con convicción» para que puedan «tener un salario digno, comprar una casa, formar una familia y echar raíces en su propia patria».

Abascal ha concluido llamando a votar «con conciencia» para «devolver la esperanza» a «los jóvenes, los mayores, las mujeres, los trabajadores, los autónomos, los agricultores, los ganaderos y los transportistas». «Abajo los traidores. Fuera los cobardes. Arriba Andalucía. Viva España», ha finalizado.

A Vox le mueven unas convicciones

En el acto, también ha intervenido el secretario general de la formación política, Ignacio Garriga, que ha explicado que Vox ha venido «para dar una patada al tablero político de los de siempre» y ha reivindicado que su formación «no se debe a los intereses de unos ni de otros», sino «a las convicciones y al compromiso con los españoles».

En este sentido, ha criticado que «la mayoría ya tienen escrito el titular del lunes», porque «si Vox crece, mal; si entra en los gobiernos, mal; y si negocia despacio para cambiar las cosas de verdad, también mal». Frente a ello, ha defendido que a Vox «le dan igual los titulares» porque seguirá «pueblo a pueblo, ciudad a ciudad y elección tras elección» hasta lograr «llevar a Santiago Abascal a La Moncloa y devolver la esperanza a todos los españoles».

Garriga ha afirmado que «la mayoría de españoles está con Vox» porque comparte principios como «la prioridad nacional, la defensa de las fronteras y la expulsión de los delincuentes extranjeros».

Prosperidad y seguridad para Andalucía

Finalmente, el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha defendido que el 17 de mayo «va a pasar algo muy importante» porque, si Vox logra el apoyo de los andaluces, habrá «una nueva Andalucía donde lo primero serán los españoles». Gavira ha asegurado además que tendrán «un gobierno que nos devuelva la tranquilidad, la prosperidad y la seguridad en nuestras calles y en nuestros barrios», así como un Ejecutivo que haga posible que nuestros hijos «tengan trabajos dignos, salarios dignos y viviendas dignas». «Andalucía puede ser la primera región de España», ha aclamado.