Acuerdo PP-Vox para investir a Azcón en Aragón: una vicepresidencia y tres consejerías para los de Abascal

PP y Vox sellan un nuevo pacto: Aragón, donde ambos partidos conformarán un gobierno de coalición. La formación que lidera Santiago Abascal volverá a formar parte del Ejecutivo presidido por Jorge Azcón, pero con más peso que en 2023: Vox obtiene la vicepresidencia y tres consejerías, según ha podido saber OKDIARIO en primicia. Además, el PP se compromete a ceder a los de Abascal el senador designado por el parlamento autonómico.

Vox entrará en el Ejecutivo en coalición con tres consejerías: la de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, que tendrá competencia en materia de inmigración y que ostentará previsiblemente Alejandro Nolasco. Los de Abascal también se hacen con la consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación, como en la anterior legislatura. Además, gestionarán la Consejería de Medio Ambiente y Turismo.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, lo había anticipado horas antes este miércoles: «El acuerdo está muy cerca», y así ha sido. En el próximo Ejecutivo aragonés, el candidato de Vox, Alejandro Nolasco, volverá a ser vicepresidente primero.

El pacto firmado entre los equipos negociadores de PP y Vox en Aragón está asentado sobre las bases del pacto rubricado en Extremadura, tal y como adelantamos en OKDIARIO. Será al inicio de la próxima semana cuando se celebre el pleno de investidura. Justo antes de que comience la campaña electoral en Andalucía, el 1 de mayo.

«Es la respuesta natural de las urnas», han señalado tanto Azcón como el candidato de Vox al anunciar el acuerdo en las Cortes de Aragón. El barón popular ha asegurado que las medidas cumplen «la legalidad» y que ambas formaciones lo «asumen íntegramente». «Es un acuerdo coherente», ha defendido Azcón, en vísperas de San Jorge, patrón y Día de Aragón. Una fecha en la que el popular se había propuesto para cumplir con los plazos estimados para el apretón de manos.

Las claves del pacto en Aragón

Menos carga impositiva, menos burocracia, rechazo al acuerdo de Mercosur y al Pacto Verde europeo, así como prioridad nacional. Estas son las claves del pacto entre el PP de Jorge Azcón y Vox, y que son comunes a las defendidas en Extremadura.

Ahora bien, el punto fundamental del pacto entre PP y Vox en Aragón gira en torno a la prioridad nacional y la inmigración ilegal. El motivo de que ambas formaciones hayan dilatado las negociaciones es para poder armonizar las medidas a llevar a cabo dentro de la legalidad vigente y que los plazos de cumplimiento sean asequibles para que puedan tener efecto.

De hecho, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha reafirmado este miércoles en Mérida que el principio de «prioridad nacional» «va a estar en todas las políticas de Extremadura, va a estar en Aragón y va a estar en Castilla y León, le moleste a quien le moleste», como ha ratificado Nolasco ante los medios de comunicación.

Aunque desde ambas formaciones sostienen que el acuerdo rubricado ya es de ambos, y subrayan la «buena sintonía» que hubo desde el comienzo, es evidente que Vox en Aragón ha sido más ambicioso en sus mínimos. «Génova sólo ha puesto palos en la rueda», ha incidido Nolasco.

Desde Bambú sostienen que se debe al resultado obtenido en las urnas el pasado 8 de febrero, donde la formación pasó de 7 a 14 escaños, mientras que el PP perdió 2 escaños (de 33 a 31). De ahí que el portavoz nacional de Vivienda de Vox y uno de los hombres claves en la negociación, Carlos H. Quero, advirtiera que el pacto de Extremadura era «el suelo» del que partían en los siguientes acuerdos, apuntando a que en Aragón y en Castilla y León exigirían «más y más» respectivamente, porque «mayor había sido el respaldo en las urnas».