Foro Madrid alerta del ‘plan Sánchez’ para convertir Barcelona en el eje de las narcodictaduras iberoamericanas

Foro Madrid, la plataforma internacional liderada por la Fundación Disenso, ha cargado con dureza contra la cumbre promovida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se celebrará en Barcelona los próximos 17 y 18 de abril. La organización impulsada por el líder de Vox, Santiago Abascal, denuncia que el encuentro reunirá a líderes de extrema izquierda internacional a los que acusa de socavar la libertad, la democracia y el Estado de derecho.

En un comunicado, Foro Madrid califica la cita como una reunión de una «alianza criminal» y sostiene que el verdadero objetivo del evento es reforzar la imagen internacional de Sánchez «en un momento político complejo». A su juicio, el presidente pretende convertir esta cumbre en una plataforma de proyección personal y de consolidación del socialismo español en el ámbito global, especialmente iberoamericano.

Entre los asistentes previstos figuran algunos de los principales líderes progresistas de Iberoamérica. Destacan el presidente de Colombia, Gustavo Petro; la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum; y el jefe del Ejecutivo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Foro Madrid considera que estos dirigentes representan modelos políticos «contrarios a las libertades democráticas» y alerta del impacto que su presencia puede tener en la imagen internacional de España.

La plataforma sostiene que la doble jornada en Barcelona busca escenificar una «apoteosis» en torno a Sánchez, en un contexto que, según denuncian, estaría marcado por escándalos de corrupción y una supuesta erosión de las reglas democráticas. En este sentido, acusan al Ejecutivo de utilizar el encuentro como herramienta política para reforzar su posición tanto dentro como fuera del país.

🚨#España 🇪🇸 | SÁNCHEZ CONVIERTE A ESPAÑA EN EL SANTUARIO EUROPEO DEL NARCOSOCIALISMO La reunión de socialistas convocada por Pedro Sánchez este fin de semana en Barcelona es una grotesca apoteosis de su figura en un momento en el que está acorralado por la corrupción. pic.twitter.com/ZmY0xn9pEg — Foro Madrid (@Foro_MAD) April 16, 2026

Foro Madrid también pone el foco en el papel histórico del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que señala como uno de los impulsores de las relaciones entre el socialismo español y determinados gobiernos latinoamericanos. Según la organización, durante su etapa al frente del Gobierno se consolidó una red de alianzas que ahora se estaría reactivando bajo el liderazgo de Sánchez.

En su análisis, la entidad advierte de que el actual contexto en Iberoamérica, con lo que describe como un proceso de recuperación de libertades democráticas, ha debilitado estructuras como el Foro de São Paulo o el Grupo de Puebla. Este escenario, según Foro Madrid, habría llevado a estos espacios a buscar nuevos puntos de apoyo, situando a España como un posible centro de operaciones.

La organización también denuncia la supuesta cercanía del Gobierno español con regímenes como Cuba, Nicaragua —bajo el liderazgo de Daniel Ortega— o Venezuela. Asimismo, extiende sus críticas a lo que califica como afinidades ideológicas con actores vinculados al islamismo radical, incluyendo a Irán, Hamás, Hezbolá o los Hermanos Musulmanes.

La cumbre contará además con la presencia de destacados dirigentes europeos. Entre ellos figuran el presidente del Consejo Europeo, António Costa; el líder del Partido de los Socialistas Europeos, Stefan Löfven; y el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.

En clave nacional, está prevista la asistencia de varios ministros del Ejecutivo, así como del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. También participarán el propio Zapatero y los líderes sindicales Pepe Álvarez y Unai Sordo, entre otros representantes políticos y sociales.

Foro Madrid concluye que este encuentro responde a una estrategia internacional para respaldar a Sánchez y consolidar una red de alianzas ideológicas. A su juicio, Barcelona se convertirá durante esos días en el epicentro de una ofensiva política de alcance global, con implicaciones tanto para la política española como para el equilibrio ideológico en el ámbito internacional.