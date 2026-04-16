Una diputada y un afiliado de Vox sufren la violencia de los ‘antifas’ en Granada y terminan llenos de pintura

Momentos de máxima tensión se han vivido este jueves en pleno centro de Granada durante la celebración de un acto político de Vox protagonizado por Santiago Abascal. Un grupo de antifas intentó boicotear el mitin, generando escenas de enfrentamiento y caos en las inmediaciones. Una de los asistentes afectados ha sido la diputada nacional y vicesecretaria de organización, María Ruiz, quien ha sufrido un golpe de un bote de pintura roja en el pecho.

La situación de violencia llevó al propio Abascal a interrumpir el acto para encarar a los concentrados y reclamar el derecho a celebrar el evento «en libertad y tranquilidad». El líder ha señalado al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno por permitir un acto de acoso que dificulta su intervención. Hasta el punto que Abascal ha tomado la iniciativa bajando del escenario para encararse a los antifas, sumándose decenas de simpatizantes, que han contribuido a despejar uno de los accesos bloqueados, dado que el cordón policial era insuficiente para llevar a cabo el acto con normalidad.

Entre los asistentes afectados se encuentra la diputada nacional de Vox, María Ruiz, que terminó cubierta de pintura tras el incidente. «Estábamos ahí, en el mogollón, y de repente he notado un golpe. Cuando me he dado cuenta, estaba llena de pintura», explica a OKDIARIO. A pesar de lo ocurrido, resta dramatismo a la situación: «Son gajes del oficio. Sabemos dónde estamos y a quién nos enfrentamos. Hay mucha gente violenta que no permite que celebremos un acto democrático como cualquier otro partido», ha señalado.

Ruiz critica la actuación de las autoridades: «Siempre piensas que la Delegación del Gobierno va a controlar esto, pero es vergonzoso que se permita. A otros partidos no les pasa».

El incidente ha reavivado el debate sobre la seguridad en actos políticos y el respeto a la pluralidad ideológica en España, en un contexto marcado por la creciente polarización. Mientras tanto, desde Vox insisten en que seguirán celebrando actos «sin dejarse amedrentar».

🔴 @Santi_ABASCAL se solidariza con nuestra diputada y Vicesecretaria de Organización, @RuizSolas, tras ser agredida por unos violentos de izquierdas. Os damos las GRACIAS por acudir masivamamente a nuestro acto y bajo las circunstancias en las que lo habéis hecho.#Granada pic.twitter.com/KGuEKS1lIx — VOX 🇪🇸 (@vox_es) April 16, 2026

David, estudiante de Derecho, novillero y voluntario en la campaña, también resultó afectado. «Realmente sí me lo esperaba. Estamos muy mal acostumbrados a vivir este tipo de situaciones, no solo en Granada, sino en toda España», afirma señalando que los ataques de los antifas son iguales que los de los antitaurinos.

El joven vincula estos episodios con una escalada de tensión política en el país: «Esto no debería verse en ningún país. Hace años ya vivimos situaciones muy duras con la violencia política y no podemos normalizarlo».

David también hizo referencias críticas al Gobierno de Pedro Sánchez, al que responsabiliza indirectamente del clima de crispación, y lamentó la actitud de otras formaciones como el Partido Popular por, según él, «guardar silencio ante este tipo de hechos».