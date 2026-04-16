Abascal reacciona contra el nuevo partido musulmán en Andalucía: «Es un proceso de islamización»

Santiago Abascal ha alertado del avance islamista en España poniendo como ejemplo la presentación, por primera vez, de un partido de corte musulmán a las elecciones de Andalucía.

«Es un proceso de islamización, un llamamiento a una inmigración islamista que trae personas que no respetan nuestra manera de vivir y que piensan que la mujer es un ser inferior», ha señalado el líder de Vox en su visita a Andújar, al comienzo de la precampaña en su tour por multitud de municipios acompañando al candidato Manuel Gavira.

El Partido Andalusí

Abascal hacía referencia al Partido Andalusí que anunció esta semana su concurrencia en los próximos comicios autonómicos, representada por Dris Mohamed Amar quien encabeza las listas por la provincia de Cádiz. Se trata de una formación surgida en Algeciras y que defiende Al-Ándalus, basándose en las ideas políticas de Blas Infante. De hecho, uno de sus fundadores es Alejandro Delmás Infante, nieto de este.

En las elecciones municipales de 2023, obtuvo 320 votos, el 0,7% de los empadronados en Algeciras, muy lejos de los casi 2.200 votos que fueron necesarios para obtener el primer concejal. Sin embargo, más allá del respaldo que obtuvieron en las urnas, Abascal ha hecho hincapié en el significado que ello tiene en el modo de vida en España, teniendo en cuenta que propugna la naturalización del árabe o el ramadán.

Precisamente, el líder de Vox ha vinculado la «invasión migratoria» con la mayoría de problemas que afectan a los ciudadanos en Andalucía, como consecuencia: «La degradación de los servicios públicos, un colapso de la atención sanitaria y problemas de delincuencia importada y el aumento de algunos delitos de los peores, como son las violaciones».

Abascal ha rechazado la regularización de inmigrantes ilegales impulsada por el Gobierno de Sánchez que entrará en vigor el próximo lunes, tras su aprobación el pasado miércoles en el Consejo de Ministros.

En este contexto y, tras las declaraciones del candidato popular a la presidencia, Juanma Moreno, en las que señaló que «no es el momento» para abordar esta cuestión, Abascal ha hecho hincapié en que «siempre es el momento idóneo para oponerse a un proceso de regularización que va a dar muchos problemas» y ha subrayado que «ni toda África ni toda América caben en España», defendiendo «poner a los españoles en primer lugar».