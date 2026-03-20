Impactante vídeo del final de ramadán en Zaragoza: miles de musulmanes rezando a las afueras de la ciudad

Es viernes de Cuaresma para los católicos, y en Zaragoza la imagen que ha dominado durante toda la mañana es la impactante escena de miles de musulmanes rezando al aire libre por el fin del ramadán. Una imagen que recuerda cada vez más a otras capitales europeas, tras el progresivo aumento de africanos musulmanes en el continente que mantienen intactas sus tradiciones.

En este caso, es el Ayuntamiento de Zaragoza, y no la Delegación de Gobierno, la institución que ha permitido a la comunidad musulmana ocupar el espacio público del parking Sur de la Expo, amparándose en el derecho de libertad religiosa para celebrar el fin del ramadán.

Mientras la izquierda lleva años atacando a los católicos por celebrar la Semana Santa por sacar los pasos de procesión a las calles, esta tradición musulmana se impone año a año, cada vez más multitudinaria.

En el vídeo que publica OKDIARIO se muestra el desplazamiento de miles de mujeres (muchas de ellas niñas) vestidas con velo y hombres con túnicas, llegados de distintos puntos de Zaragoza para concentrarse en el parking Sur de la Expo desde primeras horas de la mañana. La mayoría portan una bolsa con una alfombra para rezar. Un hecho que para Vox prueba la necesidad de prohibir el niqab y el burka en España.

De hecho, en el Ayuntamiento de Zaragoza está prohibido acceder desde este febrero con velo integral. Una medida que fue propuesta por Vox y apoyada por el PP, dos formaciones que en estos momentos están lideradas en el consistorio por mujeres, Eva Torres y Natalia Chueca respectivamente.

Sólo en Zaragoza residen unos 55.000 musulmanes. Aragón cuenta con más de 70.000, repartidos también en Huesca (donde se superan los 15.000) y Teruel (algo más de 10.000).

Este viernes, se celebra la ruptura del ayuno, conocido en árabe como Eid al Fitr, dando por finalizado oficialmente el ramadán. La coordinación de todos los fieles musulmanes es posible gracias a la multitud de voluntarios con que cuenta, entre otras, la Asociación de Mezquitas de Zaragoza.

Las reacciones no se han hecho esperar en redes sociales. Mientras el resto de partidos no han hecho valoraciones, Vox ha criticado la exótica estampa en Zaragoza para señalar «la invasión migratoria».

Para el líder de Vox, Santiago Abascal, la deriva que lleva a su parecer España se puede observar en la última decisión que Alemania ha adoptado: un plan para reforzar la presencia del islam en el país, a través de 24 medidas, que han sido impulsadas por la izquierda verde, entre las que se encuentra aprobar días festivos para el islam, políticas contra la «islamofobia» o blindar el uso del velo en los colegios. En Alemania ya residen 5,6 millones de musulmanes.

«Ya hay partidos que defienden abiertamente la islamización de Europa. Y son socios del PP europeo y del PSOE», ha señalado Abascal en su cuenta de X.