El Gobierno de Sánchez salda la comisión valenciana de la DANA con 0 cargos presentados de 23 llamados

La comisión de investigación de la DANA de Valencia del 29 de octubre de 2024 en las Cortes Valencianas se ha cerrado con la aprobación del dictamen final avalado por los votos de PP y Vox. La comisión se cierra con la ausencia de nada menos que 23 cargos, todos ellos relacionados con el Gobierno de España, que no han asistido pese a haber sido llamados por la comisión de investigación para que comparecieran. «Ninguno ha tenido a bien dar la cara». Ni, tampoco «comparecer en estas Cortes». Ni, finalmente, «venir a explicar qué es lo que ocurrió exactamente con las competencias que ellos manejaban», ha criticado el síndico popular, Fernando Pastor.

Entre los llamados que no han comparecido se encuentra el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También, su delegada en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. A esta última, el portavoz del PP en la citada comisión, el alcoyano Fernando Pastor, ha calificado de «mentirosa como ella sola con todo lo que tiene que ver con la DANA».

El dictamen de la comisión de investigación de la DANA será leído ante el Pleno de la Cámara por su propia presidenta, Miríam Turiel, de Vox, tras aprobarse la propuesta presentada a este fin por el síndico del PP, Fernando pastor.

Fernando Pastor también ha criticado a Compromís, de quien ha señalado que presentaba una enmienda «vacía» y que lo haga «pagando fantas, como siempre». Se da la circunstancia de que, mientras Fernando Pastor se manifestaba así, a su lado, otro diputado del PP, el benidormense José Ramón González, tenía una botella de Fanta, que ha levantado. La izquierda ha pedido a Mírian Turiel que pidiera a González que guardara la botella de Fanta, a lo que el PP ha cedido «si es para evitar la publicidad de la marca. Pero no por otro motivo».

Por su parte, el portavoz de Vox, José María Llanos, ha manifestado que el PSOE «no quería esta comisión», en referencia a la de la DANA, «porque no le convenía». Y ha criticado, también, a Compromís de «querer cargarse al Consell utilizando la tragedia e incendiando las calles».

José María Llanos ha criticado también a los socialistas por ponerse a «dar lecciones» de la DANA: «Es el puro ejemplo de la infamia y la corrupción», ha expresado José María Llanos en relación al PSOE. «Moralidad y PSOE se dan de tortas», ha concluido el portavoz de Vox.