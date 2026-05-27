El embajador de EEUU afea a Sánchez que no lo haya recibido tras meses en España: «Somos pueblos hermanos»

El embajador de EEUU en España, Benjamín León Jr., ha elevado este miércoles el tono contra el Gobierno de Pedro Sánchez al reprochar públicamente que el presidente español todavía no lo haya recibido oficialmente tras varios meses en el cargo. El diplomático, empresario de origen cubano y representante del presidente de EEUU Donald Trump en Madrid, deslizó además que esta situación refleja el deterioro de la relación política entre el Gobierno de Sánchez y la administración Trump.

«Si el presidente de España no me ha recibido a mí, no creo que esté invitando al presidente Trump», ha afirmado León durante un desayuno informativo celebrado en Madrid al ser preguntado sobre una posible visita del mandatario estadounidense a España con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

El embajador dejó claro que la Administración Trump mantiene un profundo malestar con el Ejecutivo de Sánchez por su negativa a elevar el gasto militar hasta el 5% del PIB, el objetivo que Washington considera imprescindible dentro de la OTAN. Según León, Trump está «bien frustrado» con España porque es el único país de la Alianza Atlántica que rechaza públicamente asumir ese compromiso.

Pese a la dureza de sus palabras, el diplomático insistió en que no percibe un riesgo real para las relaciones bilaterales entre ambos países. «Estados Unidos trabaja con cualquier administración que el pueblo español elija», ha asegurado antes de expresar su deseo de que en el futuro exista una mayor sintonía política entre Washington y Madrid.

León defendió además que una España «alineada» con el resto de socios de la OTAN contribuiría a reforzar la seguridad europea en un contexto internacional marcado por la guerra y las crecientes tensiones geopolíticas.

Durante su intervención, el embajador también lanzó una advertencia sobre la creciente presencia de China en sectores estratégicos españoles. Aunque reconoció que España puede mantener relaciones económicas tanto con Pekín como con Washington, pidió evitar «la ingenuidad» frente al gigante asiático.

«China está tratando de entrar en las cosas críticas de España y del mundo», ha advertido el diplomático, quien alertó de que empresas chinas ya están comenzando a «penetrar en áreas críticas» de la economía española.

El embajador repasó igualmente su historia personal como emigrante cubano llegado a Florida durante su adolescencia y destacó la vinculación histórica entre España y Estados Unidos. León recordó que parte de su familia emigró desde Canarias a Cuba generaciones atrás y aseguró que representar a Washington en Madrid supone para él «más que una responsabilidad diplomática».

El embajador evita pronunciarse sobre Zapatero

El embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León Jr., evitó pronunciarse sobre la imputación del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso que investiga una supuesta trama vinculada a la aerolínea Plus Ultra. El diplomático estadounidense se limitó a señalar que se trata de una investigación judicial abierta y rechazó hacer cualquier valoración pública sobre el asunto.

«Ese es un caso que está en este momento en investigación, y de cualquier caso que está en investigación no debo hacer ningún comentario», ha afirmado León durante un desayuno informativo celebrado en Madrid, donde fue preguntado directamente por la situación judicial del exlíder socialista.

La respuesta del embajador ha llegado en medio de una comparecencia marcada por el endurecimiento del tono hacia el Gobierno de Pedro Sánchez. León criticó abiertamente que el jefe del Ejecutivo todavía no lo haya recibido oficialmente tras varios meses en el cargo y reveló además el creciente malestar de Donald Trump con España por negarse a elevar el gasto militar hasta el 5% del PIB, como reclama la OTAN.

El diplomático aseguró que Trump está «bien frustrado» con el Ejecutivo español y recordó que España es actualmente el único país de la Alianza Atlántica que mantiene públicamente su rechazo a asumir ese compromiso de inversión en defensa.

Pese a las diferencias políticas entre ambos gobiernos, León insistió en que la relación bilateral entre España y Estados Unidos sigue siendo sólida y defendió que ambos países mantienen una alianza histórica desde hace más de dos siglos.