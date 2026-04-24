El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha desdeñado la comunicación interna del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump en la que se plantea la expulsión de España de la OTAN. «No trabajamos sobre emails», ha expresado el líder socialista al atender a los medios a su llegada a la Reunión informal de líderes de la Unión Europea, en Nicosia (Chipre).

«Nosotros no trabajamos sobre emails, trabajamos sobre posicionamientos oficiales que, en este caso, haga el Gobierno de Estados Unidos», ha indicado el jefe del Ejecutivo. «La postura del Gobierno de España es clara, absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional», ha apostillado el también secretario general del PSOE.

El presidente del Gobierno ha reaccionado así después de que se conociera un correo electrónico interno del Departamento de Defensa de Estados Unidos en el que se planteaban opciones de EEUU para castigar a los aliados de la OTAN que no han apoyado a Washington en Oriente Medio. Entre otras alternativas, se barajaba la expulsión de España de la OTAN por su postura frente a la guerra de Irán.

El Pentágono, en esa misma línea, analizaba la posibilidad de vetar a algunos países para que no puedan acceder a «puestos importantes y de prestigio» dentro de la Alianza.

La noticia se ha conocido a través de una información de Reuters, que recoge el testimonio de un funcionario estadounidense que asegura que en el Departamento de Defensa de Estados Unidos planteó por primera vez en un correo electrónico la expulsión de España por prohibir a EEUU el uso de las bases de Morón y Rota. España es uno de los aliados estadounidenses que aparecen en ese mail, pero no es el único país que estaba en el punto de mira de los posibles castigos. También se habla de otros países que la administración de Trump considera que han dado espalda a la Casa Blanca en el marco de la guerra de Irán

El secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, tras recibir las preguntas de la prensa, ha señalado que «el Departamento de Guerra se asegurará de que el presidente disponga de opciones creíbles para garantizar que los aliados dejen de ser un tigre de papel y cumplan con su parte». «No tenemos más comentarios sobre deliberaciones internas al respecto», ha agregado.

Hace ya un mes, el presidente estadounidense habló de la posibilidad de abandonar la OTAN en respuesta a su postura frente a la guerra de Irán. En las últimas semanas, Donald Trump ha criticado duramente a los aliados por no enviar tropas para colaborar en la reapertura del estrecho de Ormuz, que fue cerrado al transporte marítimo tras el inicio de la ofensiva lanzada por EEUU e Israel el 28 de febrero.